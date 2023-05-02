2 травня посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що Сполучені Штати хочуть, аби Пекін тиснув на Росію, щоб вона припинила війну проти України.

Про це інформує CNN.

Бернс наголосив, що Китай мусить підштовхнути Росію до виведення усіх своїх військ, “щоб Україна могла повернути всю свою територію і знову бути повністю суверенною в усіх аспектах цього слова”.

Було б корисно, якби Китай підштовхнув Росію припинити бомбардування українських шкіл, українських лікарень і українських житлових будинків. Ми бачили величезну кількість людських жертв лише за минулий місяць чи два під час жорстоких російських нападів на цивільне українське населення, – продовжив він. Тому я думаю, що це те, чого ми хотіли б, і я впевнений, що цього хотіли б європейські країни, цього хоче Україна від Китаю”.

Дипломат пояснив, що розмова між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським була “хорошим першим кроком”, але незрозуміло, чи підуть за нею якісь дії.

Своєю чергою, США прагнуть, аби Китай був набагато жорсткішим у своїх порадах росіянам. Необхідно діяти для якомога швидшого припинення війни, звісно, ​​на умовах, які може прийняти український уряд.

Бернс додав, що Сполучені Штати “дуже уважно спостерігають за тим, що Китай потенційно може надати військову допомогу Росії”.

Ми не бачили доказів того, що китайці це роблять, але ми продовжуємо спостерігати за цим”, – зазначив він.

Раніше Пекін заявив про нейтралітет у війні РФ проти України, водночас не засудив вторгнення Росії, натомість зміцнив свої економічні та дипломатичні зв’язки з Москвою протягом минулого року.

Тож очевидно, що вражені тісними зв’язками Китаю з президентом РФ Володимиром Путіним і його репресіями всередині країни, європейські країни встановлюють нові обмеження на китайський експорт та інвестиції в тактиці, яка більше відповідає стратегії, яку підтримує Вашингтон.

Варто зауважити, що 26 квітня в ООН відбулося голосування за резолюцію, в якій згадувалася військова агресія Росії проти України. Серед тих, хто підтримав документ – Китай, Вірменія, Бразилія та Угорщина.

27 квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає розмову між головою КНР Сі Цзіньпіном та українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася 26 квітня, водночас зазначивши, що Пекін досі не засудив повномасштабне вторгнення Росії.