В Україні вакцина CoronaVac зберігається в найбільших кількостях – однак, не є найпопулярнішою. Причиною може бути недовіра до країни-виробника, недовіра до власне цієї вакцини абощо. Однак, CoronaVac довів свою ефективність в умовах пандемії, зокрема проти штаму Delta.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Згідно з даними МОЗ, станом на 2 листопада щеплення цією вакциною отримали понад 3,1 млн українців. В Україні зараз є 7,5 млн доз вакцин: 5,1 млн – CoronaVac, Pfizer – 1,1 млн і AstraZeneca – 1,4 мільйона.

Вакцина CoronaVac – виробництва китайської біофармацевтичної компанії Sinovac Biotech. Ця компанія вже 22 роки розробляє та виробляє вакцини, які захищають від інфекційних захворювань.

В Україні вакцина CoronaVac менш популярна за Pfizer, хоч також продемонструвала свою безпечність й ефективність.

CoronaVac виготовлений за технологією, якій вже понад 70 років – в її основі інактивований (“мертвий”) вірус, що спричиняє COVID-19. Імунітет реагує на вірус, який не здатен протидіяти та розмножуватися – знешкоджує його, запам’ятовуючи алгоритм дій на майбутнє. Тому, коли наступного разу в організм потрапить живий вірус – він отримає миттєву імунну реакцію з боку вже натренованого організму.

Повний курс вакцинації CoronaVac передбачає введення двох доз з інтервалом в 14-28 днів. Зручна ця вакцина тим, що її можна зберігати за кімнатної температури – це значно полегшує процес зберігання та транспортування.

Вакцина CoronaVac схвалена ВООЗ для екстреного використання. Її застосовують у 42 країнах світу.

Згідно з результатами чилійського дослідження, яке проводили в лютому-квітні 2021 року та опублікованому в журналі “The New England Journal of Medicine”, ефективність Coronavac/Sinovac становить 65,9% у запобіганні захворюванню на COVID-19 (штами “Альфа” та “Гамма”), 87,5% у попередженні госпіталізації та 86,3% у запобіганні смерті від COVID-19.

Вакцина також довела свою ефективність у запобіганні госпіталізацій та смертей через ускладнення захворювання, викликаного штамом Delta – повний курс вакцинації продемонстрував ефективність у 59% проти симптоматичного захворювання на COVID-19, 70,2% проти середньої форми тяжкості та 100% проти важких випадків.