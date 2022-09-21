Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

“З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухилятимуться від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, які були запроваджені з 19 вересня”, – зазначив міністр закордонних справ Латвії.

Також у своїх дописах він додав, що Латвія консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо спільних дій у зв’язку з оголошеною мобілізацією в Росії. Крім того, Едгарс Рінкевичс зазначив, що необхідно обговорити подальшу підтримку України та можливі додаткові заходи безпеки в регіоні.

За словами міністра закордонних справ Латвії, рівень військової загрози для Латвії все ще залишається низьким.

“Путін оголосив про “часткову” мобілізацію та анексію територій України. Ми маємо не піддаватися його шантажу і підтримувати Україну, як можемо. Росія сьогодні така ж небезпечна для Європи та світового миру, як нацистська Німеччина у минулому столітті”, – наголосив Едгарс Рінкевичс.

Варто зазначити, що сьогодні, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації. За словами очільника Кремля, “для захисту Росії” він вважає необхідним підтримати пропозицію про проведення часткової мобілізації.

Більш того, указ про часткову мобілізацію у РФ вже підписано. Путін додав, що мобілізувати будуть тих росіян, які перебувають у запасі. Спершу вони пройдуть додаткову підготовку з врахуванням досвіду “спецоперації”.

Також Путін зазначив, що мобілізаційні заходи розпочнуться вже сьогодні. За його словами, усі мобілізовані та учасники “спецоперації” отримають виплати й статус військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

Крім того, він заявив, що часткова мобілізація передбачає додаткові заходи щодо держоборонзамовлення.