Уряд Латвії не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які планують виїхати з країни для того, щоб уникнути "часткової" мобілізації, яку оголосив президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

“З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухилятимуться від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, які були запроваджені з 19 вересня”, – зазначив міністр закордонних справ Латвії.

Також у своїх дописах він додав, що Латвія консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо спільних дій у зв’язку з оголошеною мобілізацією в Росії. Крім того, Едгарс Рінкевичс зазначив, що необхідно обговорити подальшу підтримку України та можливі додаткові заходи безпеки в регіоні.

За словами міністра закордонних справ Латвії, рівень військової загрози для Латвії все ще залишається низьким.

“Путін оголосив про “часткову” мобілізацію та анексію територій України. Ми маємо не піддаватися його шантажу і підтримувати Україну, як можемо. Росія сьогодні така ж небезпечна для Європи та світового миру, як нацистська Німеччина у минулому столітті”, – наголосив Едгарс Рінкевичс.

Drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās no mobilizācijas, kā arī nemainīs kopš 19.septembra ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzām — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2022

Варто зазначити, що сьогодні, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації. За словами очільника Кремля, “для захисту Росії” він вважає необхідним підтримати пропозицію про проведення часткової мобілізації.

Більш того, указ про часткову мобілізацію у РФ вже підписано. Путін додав, що мобілізувати будуть тих росіян, які перебувають у запасі. Спершу вони пройдуть додаткову підготовку з врахуванням досвіду “спецоперації”.

Також Путін зазначив, що мобілізаційні заходи розпочнуться вже сьогодні. За його словами, усі мобілізовані та учасники “спецоперації” отримають виплати й статус військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

Крім того, він заявив, що часткова мобілізація передбачає додаткові заходи щодо держоборонзамовлення.