Джерело: Delfi.
Видачу віз росіянам припинили після спроби заколоту ПВК “Вагнер” з міркувань безпеки. Після оцінки ситуації з безпекою та консультацій із сусідніми країнами МЗС Латвії повідомило, що видача віз поновлюється.
Подати заяву на візу можуть:
- Члени сімей громадян та негромадян Латвії;
- Члени сімей громадян інших країн Євросоюзу;
- Особи, в’їзд яких пов’язаний з гуманітарними міркуваннями, наприклад, серйозної хвороби близької людини чи участі у похороні;
- Коли існує загроза безпеці або життю людини.
У МЗС заявили, що заявник має довести, що він відповідає одній зі згаданих категорій.
- Очільник переговорів з формування нового уряду Фінляндії Петтері Орпо заявив, що обмеження на в’їзд в країну для російських туристів буде продовжено.
- Литва заборонила патріарху Російської православної церкви Кирилу в’їзд до країни через його підтримку Росії, яка продовжує широкомасштабну війну проти України.
- Уряд Литви ухвалив рішення щодо внесення РФ і Білорусі до переліку ворожих країн і у такий спосіб вкотре посилив санкції проти агресорів.
- 26 червня Верховний суд Австралії підтвердив розірвання договору оренди землі для нового посольства Росії поблизу будівлі парламенту.