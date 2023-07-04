З 4 липня Латвія частково починає видавати візи росіянам. Для цього рішення є обмежений список ситуацій.

Джерело: Delfi.

Видачу віз росіянам припинили після спроби заколоту ПВК “Вагнер” з міркувань безпеки. Після оцінки ситуації з безпекою та консультацій із сусідніми країнами МЗС Латвії повідомило, що видача віз поновлюється.

Подати заяву на візу можуть:

Члени сімей громадян та негромадян Латвії;

Члени сімей громадян інших країн Євросоюзу;

Особи, в’їзд яких пов’язаний з гуманітарними міркуваннями, наприклад, серйозної хвороби близької людини чи участі у похороні;

Коли існує загроза безпеці або життю людини.

У МЗС заявили, що заявник має довести, що він відповідає одній зі згаданих категорій.