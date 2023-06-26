Джерело: AP

Суддя Верховного суду Джейн Джагот назвала оскарження Росією закону про розірвання договору оренди слабким.

“Я не вважаю позицію (Росії)… сильною. Дійсно, важко визначити серйозне питання, яке потрібно розглядати”, – зазначила Джагот.

15 червня парламент ухвалив закон, яким заборонив РФ оренду переважно порожнього кварталу з міркувань безпеки, оскільки нове посольство було б надто близько до будівлі парламенту.

Прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе заявив, що вітає рішення суду та очікує, що представники російської дипмісії покинуть ділянку. Він додав: суд ясно дав зрозуміти, що наразі немає жодних правових підстав для продовження присутності Росії на об’єкті, тож “очікується, що Російська Федерація діятиме відповідно до рішення суду”.

Влада Австралії зауважила, що мовиться не про заборону на присутність російського дипломатичного представництва в Канберрі, а про будівництво посольства поряд із парламентом країни.

Австралія заявила, що засуджує “незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну”. Влада не виключила, що в майбутньому спірна ділянка може бути передана іншій країні для будівництва дипмісії. Зацікавленість вже виявила Україна.

В агентстві зауважили, що 26 червня Альбанезе оголосив про виділення додаткових 110 мільйонів австралійських доларів (74 мільйони доларів) допомоги Україні, яка містить 70 військових машин і 28 гусеничних бронетранспортерів M113. Допомога також включає боєприпаси та 10 мільйонів австралійських доларів (6,7 мільйона доларів) гуманітарної допомоги для притулків, медичних послуг, чистої води та санітарії.

Австралія збільшує свою загальну допомогу Україні до 528,2 мільйона доларів, з яких 407,5 мільйона доларів – це військова підтримка. Країна також продовжить для України безмитний експорт товарів на наступні 12 місяців для підтримки її економіки й торгівлі.