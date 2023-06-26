Джерело: AP
Суддя Верховного суду Джейн Джагот назвала оскарження Росією закону про розірвання договору оренди слабким.
“Я не вважаю позицію (Росії)… сильною. Дійсно, важко визначити серйозне питання, яке потрібно розглядати”, – зазначила Джагот.
15 червня парламент ухвалив закон, яким заборонив РФ оренду переважно порожнього кварталу з міркувань безпеки, оскільки нове посольство було б надто близько до будівлі парламенту.
Прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе заявив, що вітає рішення суду та очікує, що представники російської дипмісії покинуть ділянку. Він додав: суд ясно дав зрозуміти, що наразі немає жодних правових підстав для продовження присутності Росії на об’єкті, тож “очікується, що Російська Федерація діятиме відповідно до рішення суду”.
Влада Австралії зауважила, що мовиться не про заборону на присутність російського дипломатичного представництва в Канберрі, а про будівництво посольства поряд із парламентом країни.
Австралія заявила, що засуджує “незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну”. Влада не виключила, що в майбутньому спірна ділянка може бути передана іншій країні для будівництва дипмісії. Зацікавленість вже виявила Україна.
В агентстві зауважили, що 26 червня Альбанезе оголосив про виділення додаткових 110 мільйонів австралійських доларів (74 мільйони доларів) допомоги Україні, яка містить 70 військових машин і 28 гусеничних бронетранспортерів M113. Допомога також включає боєприпаси та 10 мільйонів австралійських доларів (6,7 мільйона доларів) гуманітарної допомоги для притулків, медичних послуг, чистої води та санітарії.
Австралія збільшує свою загальну допомогу Україні до 528,2 мільйона доларів, з яких 407,5 мільйона доларів – це військова підтримка. Країна також продовжить для України безмитний експорт товарів на наступні 12 місяців для підтримки її економіки й торгівлі.
- У четвер 14 червня парламент Австралії прийняв закон, який забороняє Росії будувати нове посольство біля будівлі парламенту, посилаючись на загрози шпигунства та політичного втручання, оскільки напруга між Росією та Австралією зростає.
- 19 травня Австралія ввела нові санкції проти Росії. Зокрема, під обмеження потрапили нафтова компанія “Роснефть”, золотодобувна компанія та низка банків.
- 31 травня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Новий пакет військової допомоги ЗСУ на $300 млн зокрема міститиме боєприпаси для систем HIMARS та Patriot.
- Глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Заходу не відчувають втоми у наданні допомоги Україні.
- У Польщі іноземцю, який зізнався у шпигунстві на користь Росії, загрожує до 10 років позбавлення волі. Як повідомляє окружна прокуратура в Гданську, він перебуває у країні з січня.
- У Лондоні засудили охоронця посольства Великої Британії у Берліні, якого викрили у шпигунстві на користь Росії, до 13 років і двох місяців позбавлення волі.
- В Австрії викрито шпигуна з Росії, який передавав Москві засекречені дані. Інформація, зокрема, стосувалася війни в Україні.