Про це інформує міжнародне агентство Reuters. Рішення також опубліковано на сайті УЄФА.
Матч між збірними Англії та Данії проходив 7 липня на лондонському стадіоні “Вемблі”. Він завершився з рахунком 2:1 на користь англійців.
Вирішальним став пенальті, забитий форвардом збірної Англії Гаррі Кейном у ворота данців в екстратаймі (на 104-й хвилині).
Під час цього ключового пенальті фанати англійців світили лазерною указкою в обличчя та очі данському голкіперу Касперу Шмейхелю. Це було зафіксовано під час трансляції матчу.
Крім того, англійські фани використали на стадіоні піротехніку, що було заборонено. А перед початком гри вони освистали гімн Данії.
За підсумками матчу в УЄФА відкрили дисциплінарне провадження проти Англії за переліком звинувачень:
• використання лазерної указки фанатами:
• порушення правопорядку, влаштоване фанами під час виконання державного гімну Данії:
• запалювання феєрверків фанатами збірної Англії.
За підсумками розгляду в УЄФА ухвалили рішення щодо накладення штрафу на Футбольну асоціацію Англії на 30 тисяч євро (36 000 доларів).
Як відомо, фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на лондонському “Вемблі”. Збірна Англії зіграє проти Італії, яка перемогла Іспанію в іншому півфіналі.
- Старт турніру для збірної Данії був затьмарений інцидентом з Крістіаном Еріксеном, котрий знепритомнів на полі під час матчу з командою Фінляндії. Медики зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію просто на полі. Згодом футболістові імплантували дефібрилятор, який контролюватиме роботу його серця.