Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарала Футбольну асоціацію Англії (FA) за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи проти Данії (Євро-2020).

Про це інформує міжнародне агентство Reuters. Рішення також опубліковано на сайті УЄФА.

Матч між збірними Англії та Данії проходив 7 липня на лондонському стадіоні “Вемблі”. Він завершився з рахунком 2:1 на користь англійців.

Вирішальним став пенальті, забитий форвардом збірної Англії Гаррі Кейном у ворота данців в екстратаймі (на 104-й хвилині).

Під час цього ключового пенальті фанати англійців світили лазерною указкою в обличчя та очі данському голкіперу Касперу Шмейхелю. Це було зафіксовано під час трансляції матчу.

Крім того, англійські фани використали на стадіоні піротехніку, що було заборонено. А перед початком гри вони освистали гімн Данії.

За підсумками матчу в УЄФА відкрили дисциплінарне провадження проти Англії за переліком звинувачень:

• використання лазерної указки фанатами:

• порушення правопорядку, влаштоване фанами під час виконання державного гімну Данії:

• запалювання феєрверків фанатами збірної Англії.

За підсумками розгляду в УЄФА ухвалили рішення щодо накладення штрафу на Футбольну асоціацію Англії на 30 тисяч євро (36 000 доларів).

Як відомо, фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на лондонському “Вемблі”. Збірна Англії зіграє проти Італії, яка перемогла Іспанію в іншому півфіналі.