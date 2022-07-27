Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц закликав уряд ФРН оперативно виконати свою частину угоди з Польщею в межах домовленостей про так звані кругові постачання озброєнь Києву.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Відповідну заяву Мерц зробив у середу, 27 липня, під час візиту до Варшави.

Кругові постачання зброї – це передача східноєвропейським партнерам по НАТО, на озброєнні яких досі залишалася бойова техніка радянського виробництва, західних озброєнь в обмін на ті, які вони постачають українській армії, яка відбиває російську агресію.

Польща розчарована внеском Берліна. Варшава передала Києву понад 200 танків у межах військової допомоги Україні. Технікою, запропонованою у ФРН замість спрямованої, польська влада, проте, незадоволена.

У межах візиту до Варшави Мерц зустрівся з лідером польської правлячої партії “Закон і справедливість” Ярославом Качинським.

Водночас на тлі візиту до Польщі стало відомо, що міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак затвердив контракти на отримання південнокорейських озброєнь для польських ЗС. Йдеться про літаки FA-50, бойові танки K2 (“Чорна пантера”) та самохідно-артилерійські установки класу гаубиць K9.

Польща мала отримати від свого партнера по НАТО – Німеччині – 200 танків у межах так званого кругового постачання. Таку кількість одиниць цієї військової техніки радянського зразка Варшава раніше надіслала Києву. Наприкінці травня президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Берлін у порушенні обіцянки, даної Польщі — надати німецькі танки замість Т-72 радянського виробництва, які Варшава направила Україні з власних резервів.

Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський в інтерв’ю Der Spiegel від 22 липня заявив, що Берлін зволікає, крім того, спочатку він пропонував Варшаві танки, “які були старші за ті, що ми передали Україні”.