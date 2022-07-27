Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
Відповідну заяву Мерц зробив у середу, 27 липня, під час візиту до Варшави.
Кругові постачання зброї – це передача східноєвропейським партнерам по НАТО, на озброєнні яких досі залишалася бойова техніка радянського виробництва, західних озброєнь в обмін на ті, які вони постачають українській армії, яка відбиває російську агресію.
Польща розчарована внеском Берліна. Варшава передала Києву понад 200 танків у межах військової допомоги Україні. Технікою, запропонованою у ФРН замість спрямованої, польська влада, проте, незадоволена.
У межах візиту до Варшави Мерц зустрівся з лідером польської правлячої партії “Закон і справедливість” Ярославом Качинським.
Водночас на тлі візиту до Польщі стало відомо, що міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак затвердив контракти на отримання південнокорейських озброєнь для польських ЗС. Йдеться про літаки FA-50, бойові танки K2 (“Чорна пантера”) та самохідно-артилерійські установки класу гаубиць K9.
Польща мала отримати від свого партнера по НАТО – Німеччині – 200 танків у межах так званого кругового постачання. Таку кількість одиниць цієї військової техніки радянського зразка Варшава раніше надіслала Києву. Наприкінці травня президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Берлін у порушенні обіцянки, даної Польщі — надати німецькі танки замість Т-72 радянського виробництва, які Варшава направила Україні з власних резервів.
Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський в інтерв’ю Der Spiegel від 22 липня заявив, що Берлін зволікає, крім того, спочатку він пропонував Варшаві танки, “які були старші за ті, що ми передали Україні”.
“Ця пропозиція не може бути прийнята, тому що ми не зацікавлені у погіршенні стану нашого озброєння та в навчанні наших солдатів на техніці 1960-х років”, – наголосив Шинковський.
- Нагадаємо, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн звинуватила Польщу в завищених очікуваннях щодо кругового обміну бронетехнікою.
- Раніше Польща передала Україні партію танків PT-91 Twardy. Точну їх кількість та додаткові деталі чергового траншу поки що не озвучують.
- Також Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що самохідні гаубиці AHS Krab, котрі спорядила Польща, вже доставлені на фронт та допомагають українській армії успішно протистояти росіянам на полі бою.
- Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.