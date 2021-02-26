Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що "безумовно" готовий підтримати Дональда Трампа, якщо той переможе в номінації на посаду президента від Республіканської партії на виборах 2024 року.

Таку заяву він зробив в ефірі американського телеканалу Fox News.

Варто зазначити, що Трамп поки що не робив офіційних заяв з приводу намірів балотуватися в президенти в 2024 році.

Однак, за даними видання Axios, колишній президент “планує надіслати меседж про те, що він є передбачуваним номінантом від республіканців” на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) цієї неділі в Орландо (штат Флорида). Про це також інформує агентство Reuters.

В ефірі телеканалу Fox News Макконнелла попросили прокоментувати, чи підтримає він кандидатуру Трампа під час президентських перегонів 2024 року.

Сенатор заявив, що “між сьогоднішнім днем і 2024-м роком багато чого може статися”.

“Я знаю, принаймні, чотирьох членів партії, які планують балотуватися в президенти, плюс губернатори та інші. Немає жодної конкретної дійової особи, це повинна бути відкрита гонка”, – заявив Макконнелл.

Проте на уточнююче запитання, чи підтримав би він Трампа, якби той офіційно став кандидатом у президенти від Республіканської партії у 2024 році, Макконнелл відповів:

“Якщо він буде номінований партією? Безумовно!”

Варто зазначити, що Макконнелл раніше виступав з критикою щодо Трампа і наголошував, що той несе “практичну і моральну відповідальність” за штурм Конгресу США 6 січня, внаслідок якого загинули п’ятеро людей (зокрема й поліцейський).

Попри те, що Мітч Макконнелл називав дії Трампа під час заворушень в Капітолії ганебними, він не підтримав його імпічмент.

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(На відео – з 9:30)