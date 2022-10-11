Лідери G7 обіцяють «твердо стояти на боці України стільки, скільки буде потрібно»

Лідери G7 "найрішучіше" засудили останні ракетні атаки РФ по Україні та пообіцяли "твердо" підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".

Про це повідомляє The Guardian.

“Невибіркові напади на цивільне населення є воєнним злочином” російських військ, заявили лідери G7 у спільній заяві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Вони також зазначили, що “ніколи не визнають” незаконну анексію РФ території України, а також “фіктивні референдуми, які Росія використовує для свого виправдання”.

Окрім цього, у заяві наголосили, що жодна країна не хоче миру більше, ніж Україна, народ якої зазнав смертей, переміщення та незліченних звірств внаслідок російської агресії.

Глави держав і урядів G7 пообіцяли притягнути до відповідальності російського президента Володимира Путіна та тих, хто відповідальний за напади на Україну.

“Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку і будемо твердо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, – йдеться у спільній заяві.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про термінове скликання Групи семи у зв’язку із новими російськими атаками.