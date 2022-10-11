Лідери G7 обіцяють «твердо стояти на боці України стільки, скільки буде потрібно»

Про це повідомляє The Guardian.
“Невибіркові напади на цивільне населення є воєнним злочином” російських військ, заявили лідери G7 у спільній заяві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Вони також зазначили, що “ніколи не визнають” незаконну анексію РФ території України, а також “фіктивні референдуми, які Росія використовує для свого виправдання”.
Окрім цього, у заяві наголосили, що жодна країна не хоче миру більше, ніж Україна, народ якої зазнав смертей, переміщення та незліченних звірств внаслідок російської агресії.
Глави держав і урядів G7 пообіцяли притягнути до відповідальності російського президента Володимира Путіна та тих, хто відповідальний за напади на Україну.
“Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку і будемо твердо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, – йдеться у спільній заяві.
10 жовтня президент України Володимир Зеленський домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про термінове скликання Групи семи у зв’язку із новими російськими атаками.
- Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс після ранкових обстрілів України закликав збільшити постачання зброї ЗСУ.
- Україна отримала першу з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM) від Німеччини. Наша країна стала першою у світі, яка отримала такий зенітно-ракетний комплекс.
- Цього тижня НАТО планує провести зустріч. Під час неї Альянс планує “активізуватися та підтримати” Україну.