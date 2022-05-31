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30 травня

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Лідери ЄС планують розглянути заяву України на членство 23 червня

Лідери держав Європейського Союзу планують розглянути заяву України на членство в ЄС на наступному саміті, запланованому на 23 червня.

Вівторок, 31 травня 2022, 09:41
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Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.

На початку травня Україна передала Єврокомісії анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Згодом у Раді Європи зазначили, що взяли до відома підготовку Комісією висновків щодо заяви України, а також Молдови та Грузії.

“Європейська Рада бере до відома підготовку висновків Комісії щодо заявки України на членство в ЄС, а також Республіки Молдова та Грузії, і повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні”, — наголошується у заяву.

У своїх висновках щодо України Європейська Рада вкотре засудила вторгнення Росії та закликала РФ припинити атаки цивільних об’єктів.

“Європейський Союз непохитно прагне допомогти Україні реалізувати її невіддільне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та успішне майбутнє. У зв’язку з цим вона продовжить тісно співпрацювати з міжнародними партнерами”, — йдеться у повідомленні.

Теги: Євросоюз, війна, Європейський Союз, ЄС, російська агресія, російсько-українська війна, Членство в ЄС

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