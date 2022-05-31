Лідери ЄС планують розглянути заяву України на членство 23 червня

Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.
На початку травня Україна передала Єврокомісії анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Згодом у Раді Європи зазначили, що взяли до відома підготовку Комісією висновків щодо заяви України, а також Молдови та Грузії.
“Європейська Рада бере до відома підготовку висновків Комісії щодо заявки України на членство в ЄС, а також Республіки Молдова та Грузії, і повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні”, — наголошується у заяву.
У своїх висновках щодо України Європейська Рада вкотре засудила вторгнення Росії та закликала РФ припинити атаки цивільних об’єктів.
“Європейський Союз непохитно прагне допомогти Україні реалізувати її невіддільне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та успішне майбутнє. У зв’язку з цим вона продовжить тісно співпрацювати з міжнародними партнерами”, — йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 18 квітня Україна відправила до Європейської комісії першу частину анкети. Документ, який необхідний для набуття статусу кандидата у члени в ЄС, оформили за тиждень.
- Рада Європи визнала прагнення України вступити у ЄС та закликала Єврокомісію надати висновки щодо відповідних заяв.
- Також голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що члени-країни Євросоюзу узгодили шостий пакет антиросійських санкцій. Зокрема вони торкнуться постачання нафти з РФ та одного з найбільших російських банків – “Сбербанку”.