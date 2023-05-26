Джерело: Associated Press.
Місцева влада штату Індіана ухвалила рішення оголосити догану лікарці Індіанаполіса після того, як виявилося, що вона порушила закони про конфіденційність пацієнтів, публічно розповідаючи про те, що зробила аборт 10-річній жертві зґвалтування з Огайо.
Рада з медичних ліцензій штату проголосувала за те, що доктор Кейтлін Бернард не дотримувалася законів про конфіденційність, коли розповіла репортеру газети про випадок аборту дівчинці, який став резонансним.
Члени правління оштрафували Бернард на 3 000 доларів за порушення, відхиливши натомість запит офісу генерального прокурора про зупинення дії її ліцензії. Комісія не обмежуватиме медичну практику лікарки.
“Я вважаю, що людям надзвичайно важливо знати, через що доведеться пройти пацієнткам унаслідок ухвалених законів [щодо абортів], які врахували лише гіпотетичний, а не реальний вплив на життя”, – наголосила Бернард.
Слова Бернард щодо 10-річної вагітної внаслідок зґвалтування опублікувала газета Indianapolis Star після скасування справи “Ро проти Вейда”, 1 липня 2022 року. Тоді деякі медіа й політики припустили, що лікарка сфабрикувала історію. Проте, згодом ґвалтівника затримали в Колумбусі, штат Огайо.
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