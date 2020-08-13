Лише трохи більше ніж 20 % українців вважають, що влада робить все від неї залежне в боротьбі з коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова спільно з центром SOCIS.

Так, у респондентів запитали, що вони думають стосовно зусиль української влади в боротьбі з поширенням епідемії коронавірусу на території нашої країни.

У відповідь лише 21 % опитаних заявили, що “влада робить все, що може”.

Ще 46,1 % українців вважають недостатніми зусилля української влади по боротьбі з COVID-19.

А 21,2 % опитаних заявили, що влада нічого не робить для боротьби з поширенням епідемії.

Небезпечним захворюванням коронавірус вважають 38,9 % респондентів.

Ще 38,5 % висловили впевненість, що проблема коронавірусу “занадто перебільшена” й існує чимало інших небезпечніших захворювань.

Про те, що коронавірус може мати катастрофічні наслідки для людства, заявили 18,3 % опитаних.

Дослідження проводилося в період з 21 по 28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю “face-to-face” за місцем проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України в цілому (старше 18 років) без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей за такими показниками, як вік, стать, тип поселення (місто/село) і поділ країни на області. Всього опитано 4 тис. респондентів у віці старше 18 років.