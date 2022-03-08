Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

Під час телефонної розмови Зеленський із прем’єр-міністром Люксембургу обговорили наступні кроки України на шляху до ЄС. Президент України подякував партнеру за лідерство у санкційній політиці та підтримку українських біженців.

“Про велич країни свідчать її дії. Поговорив із прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем”, – написав Зеленський.

Також Ксав’є Бетеля сповістили стосовно гуманітарної ситуації. Російські окупанти порушують правила війни, здійснюють артобстріли мирних житлових кварталів та блокують “зелені коридори” для цивільних.