Люксембург на тлі війни надав 250 мільйонів євро фінансової допомоги. Таке рішення ухвалив прем'єр-міністр країни Ксав'є Бетель.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

Під час телефонної розмови Зеленський із прем’єр-міністром Люксембургу обговорили наступні кроки України на шляху до ЄС. Президент України подякував партнеру за лідерство у санкційній політиці та підтримку українських біженців.