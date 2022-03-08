Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.
Під час телефонної розмови Зеленський із прем’єр-міністром Люксембургу обговорили наступні кроки України на шляху до ЄС. Президент України подякував партнеру за лідерство у санкційній політиці та підтримку українських біженців.
“Про велич країни свідчать її дії. Поговорив із прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем”, – написав Зеленський.
Також Ксав’є Бетеля сповістили стосовно гуманітарної ситуації. Російські окупанти порушують правила війни, здійснюють артобстріли мирних житлових кварталів та блокують “зелені коридори” для цивільних.
- Нагадаємо, окупанти вкотре порушили правила війни, атакувавши “зелені коридори” в Сумах та Маріуполі. Терористи почали обстрілювати їх в напрямку гуманітарного коридору для цивільного населення.
- Президент України Володимир Зеленський поскаржився на міжнародний Червоний Хрест зазначивши, що його волонтери заборонили Україні використовувати свою емблему під час евакуації мирних мешканців, а також на автомобілях, які розвозять гуманітарну допомогу.
- Прессекретар Пентагону Джон Кірбі вважає, що Путін намагається залучити найманців із Сирії, щоб вони воювали в Україні.
- За словами високопоставленого чиновника з оборони Сполучених Штатів Америки, РФ вже випустила загалом 600 ракет з початку нападу на Україну. Водночас зазначається, що вона використала близько 95% своєї бойової потужності в Україні.