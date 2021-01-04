З 8 по 24 січня Кабінет Міністрів запланував посилення карантину в Україні (локдаун).

#Букви повідомляють, до чого готуватися й чи варто очікувати посилення карантинних обмежень у січні.

За кілька днів до посилення карантинних обмежень почали з’являтися чутки, що його можуть відтермінувати або й зовсім скасувати. Для відтермінування локдауну, мовляв, є дві причини – низька захворюваність на коронавірус останнім часом, а також сезонна епідемія грипу, яка традиційно набирає обертів у другій половині січня.

Але офіційних підтверджень цьому наразі немає.

До чого варто готуватися

Згідно з документом, посилені протиепідемічні заходи будуть запроваджені на території України з 8 до 24 січня 2021 року.

З 8 до 24 січня 2021 року заборонятиметься робота:

кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень на винос),

кінотеатрів,

фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів,

театрів,

ТРЦ (дозволятиметься торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією).

На період дії посиленого карантину заборонятиметься відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

Що буде дозволено:

продовжить працювати громадський транспорт, “аби люди могли їздити на роботу на ті підприємства, що працюватимуть в період посиленого карантину”,

працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.

роботу салонів краси дозволено виключно за попереднім записом, без очікування всередині.