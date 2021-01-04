#Букви повідомляють, до чого готуватися й чи варто очікувати посилення карантинних обмежень у січні.
За кілька днів до посилення карантинних обмежень почали з’являтися чутки, що його можуть відтермінувати або й зовсім скасувати. Для відтермінування локдауну, мовляв, є дві причини – низька захворюваність на коронавірус останнім часом, а також сезонна епідемія грипу, яка традиційно набирає обертів у другій половині січня.
Але офіційних підтверджень цьому наразі немає.
До чого варто готуватися
Згідно з документом, посилені протиепідемічні заходи будуть запроваджені на території України з 8 до 24 січня 2021 року.
З 8 до 24 січня 2021 року заборонятиметься робота:
- кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень на винос),
- кінотеатрів,
- фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів,
- театрів,
- ТРЦ (дозволятиметься торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією).
На період дії посиленого карантину заборонятиметься відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.
Що буде дозволено:
- продовжить працювати громадський транспорт, “аби люди могли їздити на роботу на ті підприємства, що працюватимуть в період посиленого карантину”,
- працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.
- роботу салонів краси дозволено виключно за попереднім записом, без очікування всередині.
- У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що радив уряду не вводити локдаун у грудні.
- Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
- Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.