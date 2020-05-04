Колишній Генеральний прокурор України Віталій Луценко вважає, що "закручування гайок" владою призведе тільки до позачергових парламентських виборів.

Про це Луценко написав на своїй сторінці в Facebook.

“За прикладом західних країн центральна влада України повинна була передати право регулювати карантин місцевому самоврядуванню. І взяти на себе економічні кроки допомоги людям і бізнесу”, – вважає він.

На думку екс-генпрокурора, все було зроблено навпаки.

“Останньою краплею, як і завжди в Україні, став не економічна криза, а “велюрова” несправедливість. Мер Черкас каже про те, що хочуть почути змучені карантином і перелякані перспективою банкрутства люди”, – пише Луценко.

Колишній генпрокурор вважає, що владі слід закінчити децентралізацію країни, а “закручування гайок” призведе тільки до позачергових парламентських виборів.

Раніше, у відеозверненні президент України Володимир Зеленський передав “полум’яне вітання” меру Черкас від СБУ і МВС через дострокове ослаблення карантину. Зеленський назвав дії місцевої влади спробою заробити політичний рейтинг.