Про це Луценко написав на своїй сторінці в Facebook.
“За прикладом західних країн центральна влада України повинна була передати право регулювати карантин місцевому самоврядуванню. І взяти на себе економічні кроки допомоги людям і бізнесу”, – вважає він.
На думку екс-генпрокурора, все було зроблено навпаки.
“Останньою краплею, як і завжди в Україні, став не економічна криза, а “велюрова” несправедливість. Мер Черкас каже про те, що хочуть почути змучені карантином і перелякані перспективою банкрутства люди”, – пише Луценко.
Колишній генпрокурор вважає, що владі слід закінчити децентралізацію країни, а “закручування гайок” призведе тільки до позачергових парламентських виборів.
Раніше, у відеозверненні президент України Володимир Зеленський передав “полум’яне вітання” меру Черкас від СБУ і МВС через дострокове ослаблення карантину. Зеленський назвав дії місцевої влади спробою заробити політичний рейтинг.
- Поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас, яка вирішила достроково послабити карантинні обмеження в місті.
- Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов погрожував йому через дострокове послаблення карантинних обмежень в місті.