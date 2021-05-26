Лукашенко виступив із заявою щодо інциденту з літаком Ryanair: головні тези

Він виступив із заявою під час зустрічі з парламентаріями, членами конституційної комісії та представниками держуправління у середу, 26 травня. Про це повідомляє провладний Telegram-канал Пул Первого та видання “Беларусь сегодня”.

Зокрема, Лукашенко заявив, що в літаку авіакомпанії Ryanair, який екстрено приземлився в Мінську 23 травня, перебував “терорист”. За його словами, про це знали далеко за межами Білорусі.

“Як ми мали діяти? У нас постійно мінують літаки з IP-адрес в Польщі, Литві та Латвії. Ми довели інформацію про мінування до екіпажу, у них був час, щоб прийняти рішення. ХАМАС – не ХАМАС – не має значення”, – заявив Лукашенко.

Він також назвав брехнею інформацію про те, що літак змусив сісти винищувач. За його словами, завданням винищувача було забезпечувати зв’язок і виводити пасажирський літак на посадку в разі критичної ситуації.

“Пілоти радилися з господарями літака та аеропортом у Вільнюсі, але вирішили приземлитися в Мінську. У них був час, щоб прийняти рішення”, – сказав невизнаний президент.

Лукашенко погодився, що маневр з розворотом до Мінська, коли до Вільнюса було 70 кілометрів, здається нелогічним, але спитав, чому інші аеропорти не прийняли літак.

За його словами, літак Ryanair повернули назад ще й біля білоруської атомної електростанції й тим самим запобігли катастрофі.

“Літак розвернувся поблизу БелАЕС, а якби бомба дійсно була – нам що, мало Чорнобиля? Винищувач був піднятий абсолютно за всіма правилами, я думав про безпеку країни, я не міг допустити, щоб літак впав на голови наших людей. Я діяв законно, так буде і надалі. Але не встиг літак сісти, як посипалися написані під копірку звинувачення з Заходу. Мета зрозуміла. Кому вигідно демонізувати Білорусь, ми теж знаємо”, – сказав він.

Крім того, Лукашенко прокоментував інформацію про те, що на борту могли перебувати співробітники Комітету державної безпеки (КДБ).

“Три особи вийшли з літака в Мінську, щоб не повертатися з Вільнюса, але з них зробили фейкових співробітників КДБ”, – обурюється невизнаний президент.

Лукашенко назвав Романа Протасевича терористом та звинуватив в участі у війні на Донбасі та вбивствах людей на Сході України.

“Один екстреміст зі своєю спільницею. Але нехай тепер його численні західні захисники дадуть відповідь на питання: на які спецслужби ця людина працювала? Не тільки він, а й його спільниця [йдеться про дівчину Протасевича Софію Сапегу]. Західні захисники повинні відповісти на питання: хто йому платив за участь у війні на Донбасі? Цього вони, напевно, бояться найбільше. Тому підняли виття. Досвід найманця у нього великий. Покидьок, який вбивав людей на південному сході України. Ці факти відомі не тільки у нас і в братській Росії, але і у всьому світі. І він особливо це не приховував. Власне, і тут, в Білорусі, він і його спільники також збиралися влаштувати бійню і кривавий заколот”, – сказав Лукашенко.

Він додав, що в ситуації з цим рейсом діяв законно.