Президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів щодо того, що Білорусь офіційно воюватиме у повномасштабній російсько-українській війні на боці РФ.

Про це він заявив прибувши на саміт НАТО у Мадриді, повідомляє “Європейська правда”.

За словами Дуди, Білорусь вже допомагає росіянам вести війну проти України. Зокрема у лікарнях Білорусі лікують російських солдатів, які отримають поранення в Україні.

Водночас те, що Білорусь офіційно стане на бік РФ і вступить у повномасштабну війну проти України польський лідер не вірить.

“Я не думаю, що влада Білорусі і білоруське суспільство вирішать вступити у війну і підтримують Росію у агресії проти України”, – сказав він.