Про це він заявив прибувши на саміт НАТО у Мадриді, повідомляє “Європейська правда”.
За словами Дуди, Білорусь вже допомагає росіянам вести війну проти України. Зокрема у лікарнях Білорусі лікують російських солдатів, які отримають поранення в Україні.
Водночас те, що Білорусь офіційно стане на бік РФ і вступить у повномасштабну війну проти України польський лідер не вірить.
“Я не думаю, що влада Білорусі і білоруське суспільство вирішать вступити у війну і підтримують Росію у агресії проти України”, – сказав він.
- Нагадаємо, за даними української розвідки РФ планує збільшити військову присутність в Білорусі. Окупанти мають намір відправити більше тактичної авіації.
- Раніше президент Російської Федерації Володимир Путін анонсував передачу Білорусі ракетних комплексів “Іскандер М”. Також за його словами, ці ракети можуть містити ядерні боєголовки.
- Також розвідники вважають, що білоруська армія не здатна на самостійний наступ без участі Росії. Оскільки, білоруси мають лише сім батальйонів, які на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України. Втім, час необхідний для розгортання ударних сил складає 3-4 тижні.
- Окрім цього, Головне управління розвідки Міністерства оборони України зреагувало на масовані ракетні обстріли українських міст. Більшість ракет було випущено з території Білорусі і, як вважають українські розвідники, таким чином РФ намагається втягнути РБ у повномасштабну війну проти України.