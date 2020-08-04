Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сьогодні йому надійшла інформація про перекидання ще одного загону бойовиків на територію країни.

Про це повідомляє білоруське видання “Белта”.

“Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який перекинуто на південь. Ми повинні, коли йдуть жнива, бігати, ловити їх по лісах! Ми ж їх всіх відловимо”, – сказав Лукашенко.

За його словами, Росія бреше, коли заявляє, що затримані в Білорусі 33 членів ПВК “Вагнера” прямували до Туреччини, Африки і Лівії. “Ці люди, вони дали свідчення, були направлені спеціально до Білорусі. Команда була – чекати. Квитки, куплені на Стамбул, це легенда”.

Нагадаємо, правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 особи, ще одного виявили та затримали на півдні країни.

У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.