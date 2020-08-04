Про це повідомляє білоруське видання “Белта”.
“Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який перекинуто на південь. Ми повинні, коли йдуть жнива, бігати, ловити їх по лісах! Ми ж їх всіх відловимо”, – сказав Лукашенко.
За його словами, Росія бреше, коли заявляє, що затримані в Білорусі 33 членів ПВК “Вагнера” прямували до Туреччини, Африки і Лівії. “Ці люди, вони дали свідчення, були направлені спеціально до Білорусі. Команда була – чекати. Квитки, куплені на Стамбул, це легенда”.
Нагадаємо, правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 особи, ще одного виявили та затримали на півдні країни.
У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.
- У Білорусі стосовно затриманих бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер” відкрито кримінальну справу за статтею “підготовка терактів”.
- Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що Київ може вимагати видачі уродженців України, затриманих у Білорусі разом з іншими бойовиками російської приватної військової компанії “Вагнер”.
- Міністерство закордонних справ України отримало список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії “Вагнера”.