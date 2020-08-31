Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з головою Верховного суду Валентином Сукало заявив, що зараз в країні "дещо авторитарна система" і її потрібно змінити.

Про це повідомляє БелТА.

Лукашенко попросив Сукало включитися в роботу над новою конституцією, а також зазначив, що “в Білорусі – найбільш незалежний суд”.

“Тому я вважаю, що, незважаючи на те, що у нас дещо авторитарна система устрою суспільного життя, проте, президент оберігає і охороняє суди. Але це особистісний момент, а треба зробити так, щоб працювала система, яка не зав’язана на особистості, в тому числі Лукашенко”, – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що в Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

Президентські вибори відбулися 9 серпня, тоді ж почалися масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.