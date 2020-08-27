Про це повідомляють білоруські видання “Наша Ніва” та TUT.by.
Як повідомлялося раніше, у четвер, 27 серпня, після вчорашнього розгону демонстрантів та блокування людей у приміщенні костелу, громадяни почали збиратися на акцію солідарності на площі Свободи в центрі Мінську.
Там правоохоронці затримали близько 20 представників ЗМІ. Після масового затримання журналістів на площі Свободи зібралося кілька сотень протестувальників. Вони встали колоною і рушили в бік площі Незалежності, співаючи гімн та скандуючи “Свободу!”.
На площі Незалежності протестувальників чекала велика кількість омонівців, біля площі було припарковано декілька автозаків. Підземні переходи які ведуть на площу Незалежності, перекрили металевими загородженнями. Через гучномовець правоохоронці закликали людей розійтися. При цьому журналістів закликали припинити зйомку.
Після омонівці оточили учасників протестів.
За даними журналістів, в оточенні — близько 1 тисячі осіб.
Через кордон омонівці пропускали тільки жінок — чоловіки залишалися на площі.
Нагадаємо, що в Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
Президентські вибори відбулися 9 серпня, тоді ж почалися масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.
- У суботу, 15 серпня, в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.
- 18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.
- 19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.