Про це повідомляють білоруські видання “Наша Ніва” та TUT.by.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 27 серпня, після вчорашнього розгону демонстрантів та блокування людей у приміщенні костелу, громадяни почали збиратися на акцію солідарності на площі Свободи в центрі Мінську.

Там правоохоронці затримали близько 20 представників ЗМІ. Після масового затримання журналістів на площі Свободи зібралося кілька сотень протестувальників. Вони встали колоною і рушили в бік площі Незалежності, співаючи гімн та скандуючи “Свободу!”.

На площі Незалежності протестувальників чекала велика кількість омонівців, біля площі було припарковано декілька автозаків. Підземні переходи які ведуть на площу Незалежності, перекрили металевими загородженнями. Через гучномовець правоохоронці закликали людей розійтися. При цьому журналістів закликали припинити зйомку.

Після омонівці оточили учасників протестів.

За даними журналістів, в оточенні — близько 1 тисячі осіб.

Через кордон омонівці пропускали тільки жінок — чоловіки залишалися на площі.

Згодом почалася перевірка документів. Протестувальників попередили, що почнеться зачистка. Чоловіків почали масово заводити у автозаки без застосування сили та вивозити. Жінки, які залишилися на площі, співали.