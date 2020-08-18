Про це повідомляє білоруське державне агентство БелТА.
Цього разу Володимир Путін проінформував білоруського колегу про результати його переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном “в частині, щодо ситуації в Білорусі”. Деталі розмови не повідомляються.
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Зауважимо, раніше у вівторок Путін провів телефонні переговори з Меркель та Макроном. За інформацією Кремля, їх ініціатором виступала не російська сторона.
Під час розмов Путін акцентував увагу на неприпустимості “спроб втручання ззовні у внутрішні справи” Білорусі та застерігав від “вчинення тиску на білоруське керівництво”.
- Нагадаємо, перша розмова Путіна з Лукашенком цього тижня відбулася на шостий день протестів у Білорусі. За її підсумками Олександр Лукашенко повідомив про свою домовленість із російським лідером про те, що РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 16 серпня, на сьомий день протестів, стало відомо про ще одну телефонну розмову між президентами, під час якої було обговорено можливість створення Організації Договору про колективну безпеку.
- Американські ЗМІ повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко може втекти до Росії в разі повалення його режиму.