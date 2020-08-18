У вівторок, 18 серпня, між президентами Білорусі та Російської Федерації Олександром Лукашенком та Володимиром Путіним відбулася чергова телефонна розмова.

Про це повідомляє білоруське державне агентство БелТА.

Цього разу Володимир Путін проінформував білоруського колегу про результати його переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном “в частині, щодо ситуації в Білорусі”. Деталі розмови не повідомляються.

Зауважимо, раніше у вівторок Путін провів телефонні переговори з Меркель та Макроном. За інформацією Кремля, їх ініціатором виступала не російська сторона.

Під час розмов Путін акцентував увагу на неприпустимості “спроб втручання ззовні у внутрішні справи” Білорусі та застерігав від “вчинення тиску на білоруське керівництво”.