Про це повідомляє білоруське державне агентство БелТА.

Цього разу Володимир Путін проінформував білоруського колегу про результати його переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном “в частині, щодо  ситуації в Білорусі”. Деталі розмови не повідомляються.

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Зауважимо, раніше у вівторок Путін провів телефонні переговори з Меркель та Макроном. За інформацією Кремля, їх ініціатором виступала не російська сторона.

Під час розмов Путін акцентував увагу на неприпустимості “спроб втручання ззовні у внутрішні справи” Білорусі та застерігав від “вчинення тиску на білоруське керівництво”.