Про це повідомляє “Белта”.

“Глави держав провели ґрунтовні консультації з усіх питань. Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз боку реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку”, – йдеться в повідомленні.

У Кремлі також повідомили, що Росія готова надати допомогу Лукашенко в разі потреби.

“З російського боку підтверджена готовність надати необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також в разі необхідності по лінії Організації Договору про колективну безпеку”, – повідомляється на сайті Кремля.