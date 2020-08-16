Про це повідомляє “Белта”.
“Глави держав провели ґрунтовні консультації з усіх питань. Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз боку реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку”, – йдеться в повідомленні.
У Кремлі також повідомили, що Росія готова надати допомогу Лукашенко в разі потреби.
“З російського боку підтверджена готовність надати необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також в разі необхідності по лінії Організації Договору про колективну безпеку”, – повідомляється на сайті Кремля.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.
- Сьогодні у Мінську до тисячі людей вийшли на провладний мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка на площі Незалежності.