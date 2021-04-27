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Львівська облрада вимагає скасування присудження наукового ступеня Іллі Киві

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту та уряду щодо скасування рішення про присудження наукового ступеня нардепу від "ОПЗЖ" Іллі Киві. 

Вівторок, 27 квітня 2021, 21:51

Відправлення такого звернення депутати підтримали під час засідання 27 квітні, інформує пресслужба ЛОДА.

Як повідомлялося, 26 квітня нардеп від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук із держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо. 

Депутати Львівської обласної ради обурені повідомленням про рішення спеціалізованої вченої ради присудити Киві науковий ступінь.

“Члени спеціалізованої вченої ради, які були присутніми на захисті дисертації, а також усі інші, хто брав участь у реалізації цієї афери, вкотре довели нікчемність сучасної системи освіти та необхідність її повного перезавантаження. Гнила бюрократична система, через яку необхідно пройти молодим науковцям, лише створює для них перешкоди в здобутті наукових ступенів та розвитку української науки, проте допомагає особам, які здобувають наукові ступені в особистих інтересах і жодним чином не пов’язані з наукою”, — йдеться у зверненні.

Депутати просять Міністерство освіти України вжити відповідних заходів та скасувати це рішення.

Нагадаємо, під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.

Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.

Теги: дисертація, дисертація, звернення, Ілля Кива, львівська облрада

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