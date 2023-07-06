Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що всупереч домовленості про "переїзд" ПВК "Вагнер" до Білорусі, до країни прибула лише невелика кількість найманців Євгена Пригожина.

Джерело: Politico

“Ми бачили деякі приготування до розміщення сил ПВК “Вагнер”. Нині ми ще не бачили, щоб їх так багато прибуло. Ми, звичайно, уважно стежимо за ситуацією в Білорусі”, – пояснив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, бойовики ПВК “Вагнер” продовжують діяти в Африці. Водночас частина найманців “знаходяться в Україні, але не на передовій”.

Крім того, Столтенберг вважає, що остаточні висновки щодо наслідків останніх подій для ПВК “Вагнер” робити ще зарано.

Додамо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що ватажка російських найманців Євгена Пригожина більше немає в Білорусі.