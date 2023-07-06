Джерело: Politico
“Ми бачили деякі приготування до розміщення сил ПВК “Вагнер”. Нині ми ще не бачили, щоб їх так багато прибуло. Ми, звичайно, уважно стежимо за ситуацією в Білорусі”, – пояснив Столтенберг.
За словами генсека НАТО, бойовики ПВК “Вагнер” продовжують діяти в Африці. Водночас частина найманців “знаходяться в Україні, але не на передовій”.
Крім того, Столтенберг вважає, що остаточні висновки щодо наслідків останніх подій для ПВК “Вагнер” робити ще зарано.
Додамо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що ватажка російських найманців Євгена Пригожина більше немає в Білорусі.
- Потенційні переговори за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зупинили заколот ПВК “Вагнер” в Росії. Експерти вважають, що Лукашенко вихваляється цим та “принижує” Путіна.
- 27 червня літак власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина приземлився на території Білорусі.
- Лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин планував захопити двох високопоставлених російських військових, коли розпочав заколот у суботу, 24 червня.