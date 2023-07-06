6 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що кожного дня ЗСУ знаходять і ліквідовують склади та логістичні вузли росіян.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Так, за минулу добу знищено шість складів боєприпасів на одному лише на таврійському напрямку.

Як зауважила заступниця міністра, це відповідь українських військових на лобові штурми ворога.

Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими”, – мовиться у дописі.

Окрім цього, Маляр надала більше інформації про влучання в Макіївці. За її словами, це був яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які завдали вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар.

Посадовиця наголосила, що влучанням знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 “ГРАД”.

Раніше у Генштабі повідомили, що станом на 6 липня українські воїни ліквідували понад 232 тисячі загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.