Мадонна потрапила в реанімацію та відклала свій тур

У суботу, 24 червня, в американської співачки Мадонни розвинулась “серйозна бактеріальна інфекція”, через яку вона потрапила в реанімацію та перенесла всі концерти.

Джерело: Sky news

Менеджер американської зірки Гай Осірі сказав:

“У суботу, 24 червня, у Мадонни розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до кількох днів перебування у відділенні інтенсивної терапії. Її стан здоров’я покращується, але вона все ще перебуває під наглядом лікарів. На цей час нам потрібно буде призупинити всі зобов’язання, включаючи тур”.

Мадонна мала розпочати світовий тур The Celebration, присвячений 40-річчю своєї музичної кар’єри, у Ванкувері в Канаді, 15 липня.

Нові дати початку туру та перенесених концертів поки що невідомо.

“Ми поділимося з вами більш детальною інформацією, щойно її отримаємо”, – додав менеджер.