Представники Міжнародного агентства з атомної енергії провели інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції в межах угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

З 8 по 9 травня 2023 року на ВП “Південноукраїнська АЕС” було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в межах угоди між Україною та МАГАТЕ у зв’язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Перевірку здійснено інспекторами МАГАТЕ за участі інспектора Держатомрегулювання.

Мета інспекцій – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Зауважень від інспекторів МАГАТЕ не було.

Зазначимо, що нещодавно генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що “загальна ситуація в районі Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною”.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що останнім часом на Запорізькій АЕС збільшується присутність та активність російських ворожих військ. Фахівці МАГАТЕ, які знаходяться на території, постійно чують звуки обстрілів.

Як повідомляється на сайті агентства, Гроссі “висловив глибоке занепокоєння з приводу напружених, стресових і складних умов для персоналу ЗАЕС й родин працівників станції”.

“Загальна ситуація поблизу Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною. Я стурбований потенційними ризиками ядерної безпеки та фізичної безпеки, з якими щоденно стикається станція. Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов’язаних з нею наслідків для населення та навколишнього середовища. Цей великий ядерний об’єкт потрібно захистити”, – наголосив Рафаель Гроссі.