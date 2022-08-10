Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

“За дев’ять днів роботи зернового коридору з Українських портів вийшло 12 суден які вивезли більш ніж 370 тис. тонн агропродукції до 7 країн світу”, — зазначається в повідомленні.

Варто зауважити, ще одне судно зайшло до порту “Чорноморськ” під навантаження.

Очільник Адміністрації Олексій Востріков наголосив, що України планомірно рухається до наміченого амбітного плану — вивезення 3 та більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти Одеси.

Вранці 10 серпня 2 судна вийшли із порту Чорноморськ з загальним обсягом вантажу 70 тисяч тонн продовольства.

Також судно RAHMI YAGCI доставить 5300 тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65 000 тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доставить до Південної Кореї: “До речі, це вже друге судно-панамакс, що відправляється з порту Чорноморськ “зерновим коридором” в межах Стамбульської Ініціативи”, — зазначили в АМПУ.