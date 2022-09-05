Про це повідомляє Єлисейський палац.
Бесіда президентів тривала 1,5 години.
Лідери скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції, а також обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на станції.
Зеленський поінформував колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії збройній агресії РФ.
Французький лідер наголосив, що для відновлення безпеки на тимчасово окупованій ЗАЕС необхідно вивести з території російських військових.
Раніше Емманюель Макрон під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі підтвердив підтримку Францією направлення групи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на українську Запорізьку атомну електростанцію.
- 21 серпня лідери Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції та Німеччини під час телефонної розмови обговорили ситуацію в Україні.
- Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі вкрай небезпечна, адже українська влада не контролює те, що відбувається на ЗАЕС.
- Це буде порушенням 5-тої статті НАТО: депутат Великої Британії Тобіас Еллвуд прокоментував ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яку російські окупанти регулярно обстрілюють та, за даними українських розвідників, готують на ній провокації.