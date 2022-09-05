Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з главою української держави Володимиром Зеленським заявив, що єдиний спосіб відновити безпеку на окупованій РФ Запорізькій атомній електростанції – вивести звідти російські війська.

Про це повідомляє Єлисейський палац.

Бесіда президентів тривала 1,5 години.

Лідери скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції, а також обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на станції.

Зеленський поінформував колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії збройній агресії РФ.

Французький лідер наголосив, що для відновлення безпеки на тимчасово окупованій ЗАЕС необхідно вивести з території російських військових.

Раніше Емманюель Макрон під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі підтвердив підтримку Францією направлення групи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на українську Запорізьку атомну електростанцію.