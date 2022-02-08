Про це французький лідер сповістив під час спільного брифінгу президентів України та Франції.

“З часів Революції Гідності 2013 року Україна обрала шлях реформ і демократії, і підтвердила цей вибір. Український народ пішов відстоювати цей вибір. Усі трансформації, які відбуваються у вашій країні – це гарантія цього шляху і гарантія суверенітету – і на цьому шляху ви маєте нашу (французьку – ред.) підтримку”, – зауважив президент Франції.

Макрон також додав, що Франція поважає прагнення українців щодо “консолідації суверенітету та територіальної цілісності” та подякував від себе за таку рішучість попри небезпеку російського вторгнення.

“З 2014 року українці захищають свою батьківщину. Тут не треба йти на певні спрощення чи провокації, націлені на дестабілізацію. Я говорив на пресконференції в Москві, хочу підкреслити та подякувати за таку виваженість і холоднокровність при такій концентрації військ на кордоні”, – резюмував Емманюель Макрон.