Про це французький лідер сповістив під час спільного брифінгу президентів України та Франції.
“З часів Революції Гідності 2013 року Україна обрала шлях реформ і демократії, і підтвердила цей вибір. Український народ пішов відстоювати цей вибір. Усі трансформації, які відбуваються у вашій країні – це гарантія цього шляху і гарантія суверенітету – і на цьому шляху ви маєте нашу (французьку – ред.) підтримку”, – зауважив президент Франції.
Макрон також додав, що Франція поважає прагнення українців щодо “консолідації суверенітету та територіальної цілісності” та подякував від себе за таку рішучість попри небезпеку російського вторгнення.
“З 2014 року українці захищають свою батьківщину. Тут не треба йти на певні спрощення чи провокації, націлені на дестабілізацію. Я говорив на пресконференції в Москві, хочу підкреслити та подякувати за таку виваженість і холоднокровність при такій концентрації військ на кордоні”, – резюмував Емманюель Макрон.
- Нагадаємо, 8 лютого президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон провели зустріч у Києві, де обговорили ескалацію на українсько-російському кордоні та зусилля щодо збереження миру в Європі.
- Пізніше, під час спільного брифінгу президентів, Зеленський зазначив, що мирний процес, пов’язаний із врегулюванням ситуації на Донбасі, був одним із головних питань українсько-французьких переговорів.
- Також Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів. Зокрема йдеться про відновлення водопостачання на сході України.
- Крім того, Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на необхідності дотримання Мінських умов усіма сторонами. Адже, на його думку, це єдиний спосіб досягти миру на сході України.