Про це французький лідер сповістив під час спільного брифінгу президентів України та Франції.

“З часів Революції Гідності 2013 року Україна обрала шлях реформ і демократії, і підтвердила цей вибір. Український народ пішов відстоювати цей вибір. Усі трансформації, які відбуваються у вашій країні – це гарантія цього шляху і гарантія суверенітету – і на цьому шляху ви маєте нашу (французьку – ред.) підтримку”, – зауважив президент Франції.

Макрон також додав, що Франція поважає прагнення українців щодо “консолідації суверенітету та територіальної цілісності” та подякував від себе за таку рішучість попри небезпеку російського вторгнення.