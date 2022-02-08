Сьогодні відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Франції Емманюеля Макрона, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зустріч лідерів держав відбудеться о 13:40 в Маріїнському палаці у Києві.

Нагадаємо, що нещодавно Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні російської деескалації навколо України. За його словами, це залежатиме від переговорів і консультацій з США, з НАТО, а також — від їхньої зустрічі з президентом Зеленським.

Зокрема він зазначав, що продовження дипломатичного діалогу з Москвою допоможе знизити градус напруження у Європі.

Також посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що Макрон вже прибув до України.

Маю честь вітати в Києві Президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч з Володимиром Зеленським, та міністра Жана-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду — дуже насичений день. Ласкаво просимо до України!”, — наголосив посол.

Маю честь вітати в Києві Президента @EmmanuelMacron, який прибув на зустріч з @ZelenskyyUa, та міністра @JY_LeDrian, який зустрінеться з міністром @DmytroKuleba. Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо до України! 🇨🇵🇺🇦 — Etienne de Poncins (@EdePoncins) February 8, 2022

Президент України вже зустрів Макрона біля Маріїнського палацу. Відповідне відео опубліковане на сторінці ОП у Facebook. Політики привітали один одного та потиснули руки.

Також захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.