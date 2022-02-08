Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Зустріч лідерів держав відбудеться о 13:40 в Маріїнському палаці у Києві.
Нагадаємо, що нещодавно Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні російської деескалації навколо України. За його словами, це залежатиме від переговорів і консультацій з США, з НАТО, а також — від їхньої зустрічі з президентом Зеленським.
Зокрема він зазначав, що продовження дипломатичного діалогу з Москвою допоможе знизити градус напруження у Європі.
Також посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що Макрон вже прибув до України.
Маю честь вітати в Києві Президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч з Володимиром Зеленським, та міністра Жана-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду — дуже насичений день. Ласкаво просимо до України!”, — наголосив посол.
Маю честь вітати в Києві Президента @EmmanuelMacron, який прибув на зустріч з @ZelenskyyUa, та міністра @JY_LeDrian, який зустрінеться з міністром @DmytroKuleba. Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо до України! 🇨🇵🇺🇦
— Etienne de Poncins (@EdePoncins) February 8, 2022
Президент України вже зустрів Макрона біля Маріїнського палацу. Відповідне відео опубліковане на сторінці ОП у Facebook. Політики привітали один одного та потиснули руки.
Також захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.
- Нагадаємо, Єлисейський палац підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон відвідає Україну сьогодні, 8 лютого. Планується, що офіційний візит триватиме весь день й буде першим за останні 24 роки.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон відвідував Росію задля перемовин з президентом країни Володимиром Путіним стосовно регулювання російсько-української кризи.
- Відомо, що президент України Володимир Зеленський спільно з президентом Франції Емманюелем Макроном розглянули питання щодо відновлення Нормандського формату.
- Зокрема американське видання The New York Times оприлюднило статтю про те, що Емманюель Макрон планує розвернути російсько-українську кризу на свою користь.