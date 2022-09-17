Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "жорстко засуджує звірства" російських військових у нещодавно деокупованому Ізюмі.

Про це він написав у своєму Facebook.

“Жорстко засуджую звірства, скоєні в Ізюмі, в Україні, під час російської окупації. Ті, хто це зробив, повинні відповісти за свої злодіяння. Не буває миру без справедливого суду”, — написав Макрон.

Деякі користувачі з критикою відреагували на його заяву, зазначивши, що сьогодні він засуджує, а завтра закликає вести мирні переговори зі злочинцем.

З початку повномасштабної російсько-української війни Макрон неодноразово телефонував російському лідеру Володимиру Путіну, закликаючи його до миру та переговорів, а також наголошував на важливості “зберегти обличчя” президента РФ.

ДОВІДКА. На території Ізюму, що в Харківській області, кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі. До прикладу, там знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.