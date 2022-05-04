Маленька дівчинка у Львові показала Джолі уламок від російської ракети

Про це акторка повідомила в Instagram.
Після того, як Джолі поспілкувалася з вимушеними тимчасовими переселенцями, вона зустрілася й з маленькими дітьми.
Маленька дівчинка у Львові показала акторці уламок від російської ракети.
“Коли я була у Львові, мені показали “особливий камінь”, знайдений маленькою дівчинкою. Дівчинка, яка знайшла його, не зрозуміла, що камінь, яким вона гралася, насправді був уламком ракети”, – зазначила Джолі.
Голівудська акторка зауважила, що їй боляче спостерігати за тим, як від війни страждають діти. Джолі зазначила, що у деяких дітлахів уламки від ракет лікарі так і не змогли дістати.
Вона ще раз наголосила, що РФ розв’язала жахливу війну.
- Нагадаємо, під час свого візиту до України, в одному з медзакладів Джолі провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську.
- Відома голлівудська акторка та представниця ООН Анджеліна Джолі прибула до України, щоб спільно з колегами допомагати українським тимчасово переміщеним особам. 30 квітня її помітили в одній з кав’ярень Львова.
- Візит посла доброї волі ООН та голлівудської акторки Анджеліни Джолі до українських переселенців у Львові у МЗС РФ схарактеризували як “спробу київського режиму та Заходу відвернути увагу від проблеми евакуації цивільних на Азовсталі”.
- Американська співачка Леді Гага під час свого виступу критично висловилася стосовно жителів РФ, назвавши їх “тупими”.