Маленька дівчинка у Львові показала Джолі уламок від російської ракети

Декілька днів тому голлівудська акторка, пані посол доброї волі Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Анджеліна Джолі відвідала Львів та зустрілася із постраждалими від російських обстрілів дітьми. Під час однієї із зустрічей, дитина передала акторці уламок від ворожої ракети.

Про це акторка повідомила в Instagram.

Після того, як Джолі поспілкувалася з вимушеними тимчасовими переселенцями, вона зустрілася й з маленькими дітьми.

Маленька дівчинка у Львові показала акторці уламок від російської ракети.

“Коли я була у Львові, мені показали “особливий камінь”, знайдений маленькою дівчинкою. Дівчинка, яка знайшла його, не зрозуміла, що камінь, яким вона гралася, насправді був уламком ракети”, – зазначила Джолі.

Голівудська акторка зауважила, що їй боляче спостерігати за тим, як від війни страждають діти. Джолі зазначила, що у деяких дітлахів уламки від ракет лікарі так і не змогли дістати.

Вона ще раз наголосила, що РФ розв’язала жахливу війну.