#Букви розповідають, що про нього відомо.

Біографія

Денис Малюська народився 19 листопада 1981 році в м Дунаївці Хмельницької області.

Навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, який закінчив за спеціальністю “Правознавство”. Також закінчив Університет Лондона.

Працював юристом, спеціалізуючись на питаннях регулювання підприємницької діяльності, врегулюванні суперечок і банкрутства.

Одружений. Дружина – Рабчинська Людмила. Діти – Єлизавета, Уляна, Соломія, Нестор.

Кар’єра

У 2004 році заснував адвокатське об’єднання “Адвокатська фірма” Бізнес-право “, а в 2005 році – ТОВ” Радник Прес “, яке згодом очолив. Підприємство займається видавничою діяльністю.

У 2010 році був призначений консультантом з розвитку приватного сектора Групи Світового банку. На цій посаді він надавав технічну підтримку урядам України і країн Центральної Азії.

Пізніше був обраний заступником голови правління BRDO / World Bank Group – незалежного неурядового експертно-аналітичного центру, створеного з ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі та західних партнерів: Світового банку та уряду Канади.

На парламентських виборах був обраний народним депутатом від партії “Слуга народу”.

Нагадаємо, що в новому Кабінеті Міністрів залишаються вакантні посади керівників міністерств.