У Верховній Раді створено нову групу "Відновлення України". Здебільшого до складу увійшли колишні учасники проросійської "Опозиційної Платформи — За Життя", діяльність якої зупинила Рада національної безпеки і оборони у квітні.

Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк в Telegram.

Співголовами нової групи стали депутат-мажоритарник із Краматорська Максим Єфімов та колишній член фракції “ОПЗЖ” Ігор Абрамович. До складу увійшли 17 парламентарів, 12 з яких колишні учасники проросійської партії. Серед них:

Ігор Абрамович (колишній член “ОПЗЖ”);

Анатолій Бурміч (колишній член “ОПЗЖ”);

Олег Воронько (член фракції “Слуга народу”);

Валерій Гнатенко (мажоритарник з Донецької області, колишній член “ОПЗЖ”);

Артем Дмитрук (колишній член фракції “Слуга народу”);

Максим Єфімов (мажоритарник із Краматорська);

Дмитро Ісаєнко (колишній член “ОПЗЖ”);

Ігор Кісільов (колишній член “ОПЗЖ”);

Олександр Ковальов (мажоритарник з Донецької області);

Олександр Лукашев (мажоритарник з Донецької області, колишній член “ОПЗЖ”);

Володимир Мороз (мажоритарник з Донецької області, колишній член “ОПЗЖ”);

Тетяна Плачкова (колишній член “ОПЗЖ”);

Наталія Приходько (колишній член “ОПЗЖ”);

Антоніна Славицька (колишній член “ОПЗЖ”);

Вадим Столар (колишній член “ОПЗЖ”);

Олександр Фельдман (колишній член “ОПЗЖ”);

Олександр Юрченко (колишній член фракції “Слуга народу”). Зазначимо, що наприкінці квітня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголошував, що Ігор Абрамович, Вадим Столар, Тетяна Плачкова виїхали з України за кілька днів до активної фази війни. Станом на 25 квітня вони не повернулися на терени держави. Президент України Володимир Зеленський заявив, що РНБО вирішила заборонити діяльність “ОПЗЖ” та ще більше десятка партій на час воєнного стану. 14 квітня у Раді оголосили, що діяльність фракції “ОПЗЖ” була зупинена. Зокрема зупинили їхні права, як участь у засіданнях Погоджувальної ради та номінування своїх депутатів на керівні посади в парламентських комітетах.

Проте колишні депутати проросійської фракції створили депутатську групу “Платформа за життя та мир”. Її очолив Юрій Бойко, а увійшли до групи 25 депутатів, замість 44 як було раніше. Зокрема у ній немає Вадима Рабиновича, Віктора Медведчука, Вадима Столара та депутатів, орієнтованих на них.

Секретар РНБО Олексій Данилов 23 квітня висловлював думку, що депутати з колишньої фракції “ОПЗЖ” не мають права змінювати назву та залишатися в парламенті. Він вважає, що вони не повинні проводити чергові ребрендинги, а мають вибачитись перед українцями та піти з Ради.

Остаточно ліквідували фракцію “ОПЗЖ” 12 травня й того ж дня співголова депутатської групи “Партія “За майбутнє” Тарас Батенко повідомив про законопроєкт. Згідно з ним запропонували унеможливити здатність представників “ОПЗЖ” та інших заборонених, згідно з рішенням РНБО, партій балотуватися до майбутніх складів парламенту.