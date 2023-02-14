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Марк Міллі: Наразі РФ не має сил для захоплення Києва

14 лютого голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал армії Марк Міллі зауважив, що росіяни зосереджують свої сили на сході України, і Київ навряд чи може стати метою їх наступу – попри наявні загрози з повітря.

Вівторок, 14 лютого 2023, 20:41
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Про це повідомляє “Укрінформ”.

Він зазначив, що столиці завжди потенційно загрожують ракетні атаки. Київ – столиця і важлива ціль у війні.

Я ніколи не недооцінюю спроможності РФ атакувати, але наразі ми не бачимо суттєвих можливостей для цього, – пояснив Міллі.

Російський наступ уже відбувається, переважно в районі Бахмута, “лінія фронту від Харкова до Херсона є досить стабільною, попри сильні бої”. Американський генерал окремо виділив ситуацію навколо Бахмута, зауваживши, що відбувається дуже “важлива битва на виснаження з надзвичайно високими рівнем жертв, особливо з російської сторони”.

За його словами, протистояння там може тривати тижнями, українці мають можливості захистити себе.

Своєю чергою, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вони не бачать, щоб Росія “збільшувала свою авіацію” перед повітряною операцією проти України.

З точки зору того, чи збирає Росія свою авіацію для масованої повітряної атаки, ми зараз цього не бачимо. Ми знаємо, що Росія має значну кількість літаків у своєму інвентарі та багато можливостей, – сказав він. – Саме тому ми акцентували, що нам потрібно зробити все можливе, щоб Україна отримала якомога більше можливостей протиповітряної оборони”.

Остін виступив із Брюсселя, де він та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зустрічаються з іншими лідерами оборони на дев’ятій зустрічі Контактної групи з питань оборони України з початку повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому.

Теги: заява, аналітика, захист україни, Марк Міллі, прогноз, російсько-українська війна, США

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