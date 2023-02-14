Марк Міллі: Наразі РФ не має сил для захоплення Києва

Про це повідомляє “Укрінформ”.
Він зазначив, що столиці завжди потенційно загрожують ракетні атаки. Київ – столиця і важлива ціль у війні.
Я ніколи не недооцінюю спроможності РФ атакувати, але наразі ми не бачимо суттєвих можливостей для цього, – пояснив Міллі.
Російський наступ уже відбувається, переважно в районі Бахмута, “лінія фронту від Харкова до Херсона є досить стабільною, попри сильні бої”. Американський генерал окремо виділив ситуацію навколо Бахмута, зауваживши, що відбувається дуже “важлива битва на виснаження з надзвичайно високими рівнем жертв, особливо з російської сторони”.
За його словами, протистояння там може тривати тижнями, українці мають можливості захистити себе.
Своєю чергою, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вони не бачать, щоб Росія “збільшувала свою авіацію” перед повітряною операцією проти України.
З точки зору того, чи збирає Росія свою авіацію для масованої повітряної атаки, ми зараз цього не бачимо. Ми знаємо, що Росія має значну кількість літаків у своєму інвентарі та багато можливостей, – сказав він. – Саме тому ми акцентували, що нам потрібно зробити все можливе, щоб Україна отримала якомога більше можливостей протиповітряної оборони”.
Остін виступив із Брюсселя, де він та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зустрічаються з іншими лідерами оборони на дев’ятій зустрічі Контактної групи з питань оборони України з початку повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому.
- Російські армійці бомбардували українські війська та міста вздовж лінії фронту на сході Донецької області, що схоже на перші залпи нового наступу. Тим часом міністри оборони країн НАТО зустрілися в Брюсселі, щоб обговорити збільшення постачання боєприпасів Україні.
- НАТО має намір створити координаційний осередок для покращення захисту критичної інфраструктури. Блок планує зробити такий крок після ймовірних актів саботажу на газопроводах “Північний потік” та “Північний потік-2”.
- Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус припускає, що війна РФ проти України затягнеться, тож наголосив на необхідності продовження військової підтримки Києва.
- Міністр оборони США Ллойд Остін і його український колега Олексій Резніков обговорили “пріоритети”, включаючи протиповітряну оборону та артилерію, для майбутніх зустрічей союзників Києва в Брюсселі.