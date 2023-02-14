«Весняний пакет» допомоги Україні вже в дорозі – міністр оборони Німеччини

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус припускає, що війна РФ проти України буде затяжною, тож наголосив на необхідності продовження військової підтримки Києву.

Про це повідомляє CNN.

Перед зустріччю з колегами з країн НАТО в Брюсселі, німецький міністр зауважив, що у короткостроковій перспективі ні Україна, ні Росія навряд чи здатні здобути перемогу, тому важливо розставити правильні акценти при планованих постачаннях озброєнь Києву, щоб українці змогли ефективно оборонятися від російської агресії.

За його словами, пріоритетом зараз є зміцнення ППО та постачання боєприпасів.

Німецький “весняний пакет” озброєння для України вже в дорозі”, – зазначив він.

Водночас Пісторіус скептично відгукнувся щодо можливості швидкого формування батальйону сучасних танків Leopard 2A6 в Україні. Поки що готуються 14 танків від Німеччини і ще три — від Португалії.

Також Пісторіус зауважив, що Німеччина знову розпочне виробництво боєприпасів для танків Gepard, наданих Україні. Необхідні контракти з оборонними компаніями вже підписані, фірма Rheinmetall розпочне виробництво боєприпасів найближчим часом.

На тлі “можливого ризику ескалації” він попередив, що кожен крок союзників по НАТО має бути ретельно “зважений”.

Нещодавно Бундесвер оголосив, що розпочинає “прискорений курс” тренування українських військовослужбовців на танку Leopard 2. 25 січня федеральний уряд оголосив про рішення надати Україні два батальйони Leopard 2.

8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перший батальйон танків Leopard 2, поставлених західними союзниками, може дістатися до України вже до березня-квітня цього року.