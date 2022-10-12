Про це інформує CNN.
Він наголосив, що РФ навмисно завдала ударів по цивільній інфраструктурі з метою завдати шкоди населенню.
“Цілями стали особи похилого віку, жінки та діти України. Невибіркові та навмисні напади на цивільні цілі є воєнним злочином згідно з міжнародними правилами ведення війни”, – заявив Міллі.
Генерал додав, що хоча громадяни України “дуже постраждали”, країна продовжує “терпіти, і вони надихають усіх”.
Він також зауважив, що США та їх союзники повинні надати Україні системи протиповітряної оборони, щоб країна могла допомогти захистити свій повітряний простір від наступних атак з боку російських військ.
За його планом різні системи протиповітряної оборони, які мають декілька країн, зокрема Ізраїль та Німеччина, повинні бути передані, а потім ці системи можуть використовуватися разом для захисту повітряного простору України.
Реалізація цієї стратегії буде “досить складною з технічної точки зору”, але Міллі зазначив, що це цілком “досяжно”.
На запитання журналіста, коли системи ППО прибудуть в Україну, міністр оборони Ллойд Остін наголосив, що “системи будуть надані так швидко, як ми фізично зможемо їх туди доставити”.
- Оскільки Україна пришвидшено вимагає більше військової допомоги від своїх союзників, міністр оборони Ллойд Дж. Остін ІІІ пообіцяв від імені Сполучених Штатів довгострокову підтримку Києва на початку шостого засідання Контактної групи з оборони України 12 жовтня.
- Країни-члени НАТО мають намір посилити протиповітряну оборону України. Планується, що це буде пріоритетом військової допомоги.
- Раніше генеральний секретар розкритикував “жахливі та невибіркові атаки РФ на цивільну інфраструктуру в Україні”.
- Україна отримала від Німеччини першу з чотирьох надсучасних систем протиповітряної оборони Iris-T SLM. Цієї системи ППО немає на озброєнні навіть у самій Німеччині.