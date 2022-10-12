Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі назвав напади РФ на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні "воєнним злочином", виступаючи на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі 12 жовтня.

Про це інформує CNN.

Він наголосив, що РФ навмисно завдала ударів по цивільній інфраструктурі з метою завдати шкоди населенню.

“Цілями стали особи похилого віку, жінки та діти України. Невибіркові та навмисні напади на цивільні цілі є воєнним злочином згідно з міжнародними правилами ведення війни”, – заявив Міллі.

Генерал додав, що хоча громадяни України “дуже постраждали”, країна продовжує “терпіти, і вони надихають усіх”.

Він також зауважив, що США та їх союзники повинні надати Україні системи протиповітряної оборони, щоб країна могла допомогти захистити свій повітряний простір від наступних атак з боку російських військ.

За його планом різні системи протиповітряної оборони, які мають декілька країн, зокрема Ізраїль та Німеччина, повинні бути передані, а потім ці системи можуть використовуватися разом для захисту повітряного простору України.

Реалізація цієї стратегії буде “досить складною з технічної точки зору”, але Міллі зазначив, що це цілком “досяжно”.

На запитання журналіста, коли системи ППО прибудуть в Україну, міністр оборони Ллойд Остін наголосив, що “системи будуть надані так швидко, як ми фізично зможемо їх туди доставити”.