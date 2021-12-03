Американський підприємець Ілон Маск продав акції автовиробника Tesla ще на 1 млрд доларів США. Раніше він вже продав акцій компанії на суму понад 7 млрд доларів США.

Про це повідомило міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Він продав ще 934 091 акцію компанії на 1,01 млрд доларів США.

Згідно з даними комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Маск реалізував опціони на купівлю 2,1 млн акцій за ціною 6,24 долара США й одразу продав понад 934 091 акцію за ціною від 1 058 до 1 112 доларів США за акцію.

До початку продажів акцій на початку листопада, Маск володів часткою у 23% в Tesla. Загалом він пообіцяв продати 17 мільйонів акцій. Задля виконання обіцянки йому потрібно продати ще понад 10 мільйонів цінних паперів.

На початку листопада 2021 року акції компанії подешевшали на 15,4% – загальні втрати становили 187 мільярдів доларів США. Ця сума є більшою за ринкову капіталізацію таких брендів як Ford та General Motors разом узятих.

Tesla – найдорожчий з усіх світових автовиробників, капіталізація компанії становить понад 1 трлн доларів.

Документи показали, що продаж приблизно однієї п’ятої акцій був зроблений на основі заздалегідь узгодженого торговельного плану, складеного у вересні, задовго до того, як Маск у вихідні опублікував у соціальних мережах повідомлення про продаж деяких його акцій.

Проте нормативні документи також показали, що продаж частини акцій не була запланована.