У Дніпропетровській області спостерігають масовий мор риби. Така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни. Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації на тлі зростання небезпеки.

Джерело: пресслужба МОЗ.

Як повідомляється, десятки тисяч рибин залишилися на обмілілих водоймах. Очікується, що катастрофа може торкнутися Миколаївської, Запорізької та Херсонської області.

У відомстві нагадали, що мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною: таку рибу не можна вживати, а також сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини.

Крім того, слід уникати купівлі риби в місцях стихійної торгівлі.

Зазначається, що одну з найбільших загроз може становити ботулізм – гостре інфекційне захворювання. Воно виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших серед усіх відомих біологічних отрут.

Симптоми ботулізму включають:

виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль;

початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), “пеленою” перед очима, сухістю у роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення;

блювання, запор і здуття живота;

параліч дихальних м’язів;

підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не характерні для ботулізму.

“Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо у вас є будь-який із симптомів”, – наголосили в МОЗ.