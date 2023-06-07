Джерело: пресслужба МОЗ.
Як повідомляється, десятки тисяч рибин залишилися на обмілілих водоймах. Очікується, що катастрофа може торкнутися Миколаївської, Запорізької та Херсонської області.
У відомстві нагадали, що мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною: таку рибу не можна вживати, а також сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини.
Крім того, слід уникати купівлі риби в місцях стихійної торгівлі.
Зазначається, що одну з найбільших загроз може становити ботулізм – гостре інфекційне захворювання. Воно виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших серед усіх відомих біологічних отрут.
Симптоми ботулізму включають:
- виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль;
- початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), “пеленою” перед очима, сухістю у роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення;
- блювання, запор і здуття живота;
- параліч дихальних м’язів;
- підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не характерні для ботулізму.
“Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо у вас є будь-який із симптомів”, – наголосили в МОЗ.
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