У Дніпропетровській області спостерігають масовий мор риби. Очікується, що катастрофа може торкнутися Миколаївської, Запорізької та Херсонської області.

Джерело: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Підрив росіянами Каховської ГЕС – техногенна катастрофа. Вона несе величезну небезпеку життю і здоров’ю людей та тварин. Вплив на екосистему здатний знищити ареал проживання багатьох видів, а інші поставити на межу виживання.

Крім того, внаслідок підриву росіянами дамби у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

У Дніпропетровській області мілководдя, вкрите вмираючою рибою, вже спостерігається. зокрема, в районі села Мар’янське.

Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що у Миколаївській області теж повідомляють про мор риби. На території Снігурівської та Горохівської громад повністю заборонено вилов і продаж риби на 10-денний термін. Це зроблено для уникнення зростання захворюваності на ботулізм через вживання такої риби.

Місцевим мешканцям не рекомендують вживати свіжовиловлену рибу.

Щодо небезпеки МОН попереджає населення Запорізької та Херсонської областей. Наступні 3-5 днів через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Її категорично заборонено вживати, зокрема солити чи в’ялити, через ризик захворювання на ботулізм.

Влада попереджає жителів про небезпеку вживання загиблої риби. Зокрема в областях формують запаси антибіотиків і сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

“У разі якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря”, — наголосило МОН.