Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що зараз є проблеми витоку мастила з машинної зали Каховської ГЕС, яке рухається у напрямку Чорного моря.

Джерело: МВС України.

За його словами, для ліквідації наслідків необхідне додаткове обладнання, реагенти та фахівці.

Крім того, лише на Дніпропетровщині близько 167 тис. людей залишилися без води. Очільник МВС зазначив, що перше завдання у цьому напрямку – пробурити додаткові свердловини або дати воду з русла Дніпра.

“На сьогодні проблем з підвозом води немає, як з питною, так і технічною. Але це вимагає серйозної логістики. Головне, щоб люди, які постраждали від цієї катастрофи отримали нове житло”, – заявив Ігор Клименко.

Своєю чергою, амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк під час сьогоднішньої зустрічі з очільником МВС заявила, що дуже обурена черговим терористичним актом Росії – підривом Каховської ГЕС. Вона наголосила, що офіційний Вашингтон докладатиме максимум зусиль, аби Україна могла оперативно подолати ці наслідки.

Зазначимо, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що надзвичайники локалізували масляну пляму, яка витекла у водойми через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

“Сьогодні (13 червня) зранку ми встановили велику масляну пляму, яка витекла з машинного залу Каховської ГЕС під час цього терористичного акту. Наразі наші рятувальники збирають це масло, аби воно не потрапило далі до водойм. Ми беремо забори з усіх свердловин, які є по території Херсонської області. Також ми беремо забори з Дніпровського лиману та узбережжя Чорного моря”, – заявив Ігор Клименко.