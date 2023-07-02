Джерело: Reuters.
“Я оголошую про наше рішення закритися і залишити інформаційний простір країни”, — заявив директор “РИА ФАН” Євген Зубарєв у відеоролику, опублікованому пізно в суботу в акаунтах холдингу в соцмережах.
Причини рішення не було озвучено. Російське видання “Коммерсант” раніше заявляло, що Роскомнадзор без уточнення заблокував ЗМІ, пов’язані з Пригожиним. Ще російські ЗМІ повідомляли, що “фабрика тролів” Пригожина була розформована.
На думку Євген Зубарєва, “Патріот Медіа” захистила Пригожина і Путіна від нападок антикремлівської опозиції, зокрема через ув’язненого Олексія Навального. За його словами, медіагрупа працювала “проти Олексія Навального та інших представників опозиції, які щиро намагалися знищити нашу країну”.
Раніше російське видання писало, що фабрика тролів Пригожина паралізована вже майже тиждень після спроби заколоту. Тоді припускалося, що у неї та низки медіа зміниться власник, бо найімовірнішим претендентом на ці активи вважали структури Юрія Ковальчука – російського підприємця, основного акціонера і ексголову ради директорів банку “Росія”.
- Заступника командувача військовими операціями РФ в Україні генерала Сергія Суровікіна, ймовірно, заарештовано. Інформацію надали анонімні джерела, близькі до апарату Міноборони РФ.
- У Сполучених Штатах вважають, що очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин може бути причетним до виведення миротворців ООН з Малі, які перебували там з 2013 року.
- Президент Росії Володимир Путін після заколоту ПВК “Вагнер” і його глави Євгена Пригожина намагається продемонстрували свій авторитет в народі. Власне цим зумовлені його зустрічі й публічні заходи після тривалої ізоляції.