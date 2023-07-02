Медіахолдинг Євгена Пригожина "Патріот Медіа" закриють після спроби заколоту. Одним з найвідомішим виданням був новинний сайт "РИА ФАН", який дотримувався націоналістичної, прокремлівської редакційної лінії, водночас позитивно висвітлюючи ватажка та його ПВК "Вагнер".

Джерело: Reuters.

“Я оголошую про наше рішення закритися і залишити інформаційний простір країни”, — заявив директор “РИА ФАН” Євген Зубарєв у відеоролику, опублікованому пізно в суботу в акаунтах холдингу в соцмережах.

Причини рішення не було озвучено. Російське видання “Коммерсант” раніше заявляло, що Роскомнадзор без уточнення заблокував ЗМІ, пов’язані з Пригожиним. Ще російські ЗМІ повідомляли, що “фабрика тролів” Пригожина була розформована.

На думку Євген Зубарєва, “Патріот Медіа” захистила Пригожина і Путіна від нападок антикремлівської опозиції, зокрема через ув’язненого Олексія Навального. За його словами, медіагрупа працювала “проти Олексія Навального та інших представників опозиції, які щиро намагалися знищити нашу країну”.

Раніше російське видання писало, що фабрика тролів Пригожина паралізована вже майже тиждень після спроби заколоту. Тоді припускалося, що у неї та низки медіа зміниться власник, бо найімовірнішим претендентом на ці активи вважали структури Юрія Ковальчука – російського підприємця, основного акціонера і ексголову ради директорів банку “Росія”.