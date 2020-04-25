Про це пише американське видання Stat.
Зазначається, що президент Дональд Трамп неодноразово “рекламував” гідроксихлорохін як потенційні ліки від коронавірусу.
Однак FDA заявило, що гідроксихлорохін і хлорохін мають важкі побічні ефекти, які можуть привести до серцевої аритмії.
В агентстві додали, що прагнуть “нагадати медичним працівникам і пацієнтам про відомих ризики, пов’язані як з гідроксихлорохіном, так і з хлорохіном”.
“Ми розуміємо, що медичні працівники шукають усі можливі варіанти лікування своїх пацієнтів, і ми хочемо, щоб ми надавали їм відповідну інформацію, необхідну для прийняття кращих медичних рішень”, – зазначив комісар FDA Стівен Хан.
Він додав, що агентство рекомендує медичним працівникам “ретельно перевіряти та контролювати” тих пацієнтів, яким лікарі вирішують дати вищевказані ліки для зниження потенційних ризиків.
Гідроксихлорохін є широко доступним непатентованими лікарським засобом. Це було одне з перших ліків, які згідно з дослідженнями, здатні боротися з коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.
“Гідроксихлорохін і хлорохін можуть викликати порушення серцевого ритму, такі як подовження інтервалу QT і небезпечно швидке серцебиття, зване шлуночковою тахікардією. Ці ризики можуть зрости, якщо ці ліки комбінуються з іншими препаратами, які, як відомо, продовжують інтервал QT, включаючи антибіотик азитроміцин, який також використовується у деяких пацієнтів з COVID-19 без схвалення FDA”, – попередили медики.
- Раніше в Україну почали постачати препарат з діючою речовиною гідроксихлорохін, що використовується для лікування пацієнтів з COVID-19. Так, 3 квітня МОЗ відправило в регіони 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”.
- Як повідомлялося раніше, для симптоматичного лікування хворих з тяжкою і вкрай важкою формою захворювання COVID-19 Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує препарати “Плаквеніл”, “Актемра” і “Калетра”. Лікар-інфекціоніст і головлікар Олександрівської лікарні (Київ) Людмила Антоненко розповіла про побічну дію цих препаратів.
- У Франції повідомили, що стан 43 пацієнтів, яких лікували гідроксихлорохіном від коронавірусу COVID-19, значно погіршився. Так, цей препарат потенційно збільшує ризики, зокрема серцево-судинних ускладнень, у пацієнтів з COVID-19