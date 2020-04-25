Федеральне управління з контролю якості лікарських препаратів США (FDA) попередило про небезпеку побічних ефектів протималярійних препаратів гідроксихлорохін та хлорохін при лікуванні коронавірусу COVID-19.

Про це пише американське видання Stat.

Зазначається, що президент Дональд Трамп неодноразово “рекламував” гідроксихлорохін як потенційні ліки від коронавірусу.

Однак FDA заявило, що гідроксихлорохін і хлорохін мають важкі побічні ефекти, які можуть привести до серцевої аритмії.

В агентстві додали, що прагнуть “нагадати медичним працівникам і пацієнтам про відомих ризики, пов’язані як з гідроксихлорохіном, так і з хлорохіном”.

“Ми розуміємо, що медичні працівники шукають усі можливі варіанти лікування своїх пацієнтів, і ми хочемо, щоб ми надавали їм відповідну інформацію, необхідну для прийняття кращих медичних рішень”, – зазначив комісар FDA Стівен Хан.

Він додав, що агентство рекомендує медичним працівникам “ретельно перевіряти та контролювати” тих пацієнтів, яким лікарі вирішують дати вищевказані ліки для зниження потенційних ризиків.

Гідроксихлорохін є широко доступним непатентованими лікарським засобом. Це було одне з перших ліків, які згідно з дослідженнями, здатні боротися з коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

“Гідроксихлорохін і хлорохін можуть викликати порушення серцевого ритму, такі як подовження інтервалу QT і небезпечно швидке серцебиття, зване шлуночковою тахікардією. Ці ризики можуть зрости, якщо ці ліки комбінуються з іншими препаратами, які, як відомо, продовжують інтервал QT, включаючи антибіотик азитроміцин, який також використовується у деяких пацієнтів з COVID-19 без схвалення FDA”, – попередили медики.