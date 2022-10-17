Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожує Ізраїлю через наміри надати України військову допомогу. Він назвав їхні наміри "дуже необачним кроком".

Про це повідомило CNN.

Медведєв вважає, що такий крок зруйнує міжнародні відносини Ізраїлю з Росією.

“Ізраїль, схоже, планує постачати зброю київському режиму. Дуже необачний крок. Він зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами”, — сказав Медведєв.

Видання звернулося до офісу прем’єр-міністра Ізраїлю. Вони утрималися від того, аби прокоментувати заяви Медведєва.

Раніше міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шаї закликав надати Україні військову допомогу. Раніше його програма не включала військовому політику.

“Сьогодні вранці (16 жовтня, – ред.) було повідомлено, що Іран перекидає балістичні ракети до Росії. Більше немає жодних сумнівів, де має стояти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час, щоб Україна також отримала військову допомогу, як США та країни НАТО забезпечити”, — сказав він.

Ізраїль офіційно засудив російський напад на Україну та регулярно допомогає Україні. Проте дотепер країна не надавала зброю на користь ЗСУ. Ізраїль критикували за те, що він не був більш рішучим стосовно засудження Росії.