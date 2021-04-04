Прессекретарка президента Юлія Мендель вважає, що українська мова та ідентичність є значно ширшим явищем за виключно протистояння Росії й потрібно заявити, що в Україні є українська російська мова.

Про це вона сказала в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом”.

“Українська мова, як і ідентичність, — це ширше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки ще неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська мова, — це частина культурного розмаїття нашої країни”, – зазначила Мендель.

Вона вважає, що і зараз, і раніше російська мова не була і не є власністю виключно Росії. Так, речниця глави держави нагадала, що англійську мову використовують в різних країнах і на континентах — в Австралії, і в США, і в Індії тощо, але Велика Британія не вважає англійську мову тільки своєю. Відтак вона висловила переконання, що і Росія не є монополістом на російську мову.

“І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова”, – підкреслила Мендель.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал з прессекретаркою президента України Юлією Мендель. На телеканалі “Дом” вийшла авторська передача “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”. Після бурхливої реакції на цей анонс телеканал опублікував звернення, в якому перепросив за можливу плутанину.

“Піонером стала прессекретарка президента Юлія Мендель, яка погодилася спеціально для аудиторій каналу з тимчасово окупованих територій і Донецької та Луганської областей давати відповіді на запитання як спікер президента і пояснювати позицію влади з актуальних для наших глядачів тем. У наступних епізодах серії програм “Погляд з Банкової” запланована поява інших стейкхолдерів або спікерів представників влади як запрошених гостей або експертів”, — йдеться в повідомленні.

Незважаючи на запевнення телеканалу, третя передача “Погляд з Банкової” на російськомовному державному телеканалі “Дом”, створеному для жителів тимчасово окупованих територій, знову вийшла в ефір з прессекретаркою президента України Юлією Мендель.