Тернопільська регіональна комісія з питань надзвичайних ситуацій вирішила не запроваджувати додаткові обмеження під час урядового локдауну з 8 до 24 січня.

Про це повідомили пресслужба Тернопільської міської ради та міський голова Тернополя Сергій Надал.

За словами Надала, під час засідання комісія заслухала позицію освітян, лікарів та інших працівників сфери охорони здоров’я. Міський голова наголосив, що їх інформація свідчить про те, що протягом останніх днів немає зростання кількості хворих.

“У нас, навпаки, є тенденція до зменшення кількості людей, які хворіють, які перебувають у лікувальних закладах з COVID-19. Практично немає хворих серед дітей та працівників закладів освіти. Тому комісія ухвалила рішення не запроваджувати ніяких додаткових обмежень до тих, які діяли раніше”, – сказав він.

Також, за словами мера, з 11 січня учні повертаються до навчання. Молодші класи – щодня, а старші – за змішаною формою. Надал наголосив, що комісія рекомендує суб’єктам господарювання не припиняти свою роботу, а здійснювати її так, як і раніше.

За його словами, під час урядового локдауну діятимуть лише ті протиепідемічні заходи, що були ухвалені раніше.