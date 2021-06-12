Американська корпорація McDonald’s, що управляє однією з найбільших у світі мереж закладів швидкого харчування, зазнала хакерської атаки.

Про це інформують видання The Washington Post та The Wall Street Journal.

У компанії McDonald’s заявили, що хакери викрали окремі дані з її систем на ринках у США, Тайвані й Південній Кореї.

Йдеться про деяку інформацію щодо клієнтів та співробітників.

Злом був виявлений зовнішніми консультантами, котрих найняла компанія і котрі розслідували несанкціоновану діяльність у внутрішніх мережах McDonald’s.

Унаслідок злому була розкрита деяка інформація про ділові контакти співробітників McDonald’s у США, а також деяка інформація про ресторани (наприклад, про місткість сидячих місць і площу ігрових майданчиків).

У компанії запевнили, що дані про клієнтів у США не були зламані, а також що отримані хакерами дані про співробітників не були конфіденційними чи особистими.

Компанія порадила співробітникам стежити за фішинговими розсилками і виявляти обачність.

Крім того, хакери викрали електронні листи клієнтів, номери телефонів та адреси клієнтів доставки в Південній Кореї і на Тайвані.

За даними McDonald’s, на Тайвані хакери також викрали інформацію про співробітників (включно з іменами і контактною інформацією).

Компанія запевняє, що кількість викрадених файлів була невеликою (проте не розкриває кількість постраждалих). За твердженням McDonald’s, злом не торкнувся інформації про платежі клієнтів.

На роботу ресторанів хакерська атака не вплинула. Крім того, викуп зловмисники не вимагали.

Хакерська атака на McDonald’s є однією з останніх подібних кібератак, котрі були спрямовані проти великих компаній: від найбільшого в світі виробника м’яса JBS до енергетичної компанії Colonial Pipeline.

За даними американської аналітичної компанії Chainalysis, хакери-вимагачі вже зібрали викуп у розмірі не менше 81 млн доларів у 2021 році.

Минулого року жертви кібератак заплатили викуп на суму не менше 406 млн доларів.