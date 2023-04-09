Міністерство юстиції США почало власне розслідування щодо можливого "зливу" в соціальні мережі секретних документів Пентагону, в яких знаходиться інформація про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів.

Про це сповіщає Associated Press.

Зазначено, що документи могли бути навмисно змінені або ж використані як частина дезінформаційної кампанії.

За словами речниці Пентагону Сабріни Сінгх, Міністерство оборони США “офіційно передало” справу до Мін’юсту для розслідування. В останньому запевнили, що обговорили з Міністерством оборони це питання та розпочали розслідування.

Як повідомляється, розслідування проводиться через те, що продовжують виникати питання про походження та дійсність документів. Оскільки з кожним з днем з’являється інформація про нові витоки даних у соціальні мережі.

Наголошено, що якщо опубліковані документи якоюсь мірою правдиві, то витік секретних даних викликає занепокоєння. Крім того, постає питання про те, яка ще інформація про війну в Україні (чи будь-який майбутній наступ) може бути поширена. Представники США не надали жодних пояснень щодо походження документів.

Нагадаємо, що напередодні у Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон вже розпочав розслідування витоку документів.

Крім того, невдовзі у соціальних мережах з’явилися нові секретні документи, у яких детально описують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу та Китаю.