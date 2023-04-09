Про це сповіщає Associated Press.
Зазначено, що документи могли бути навмисно змінені або ж використані як частина дезінформаційної кампанії.
За словами речниці Пентагону Сабріни Сінгх, Міністерство оборони США “офіційно передало” справу до Мін’юсту для розслідування. В останньому запевнили, що обговорили з Міністерством оборони це питання та розпочали розслідування.
Як повідомляється, розслідування проводиться через те, що продовжують виникати питання про походження та дійсність документів. Оскільки з кожним з днем з’являється інформація про нові витоки даних у соціальні мережі.
Наголошено, що якщо опубліковані документи якоюсь мірою правдиві, то витік секретних даних викликає занепокоєння. Крім того, постає питання про те, яка ще інформація про війну в Україні (чи будь-який майбутній наступ) може бути поширена. Представники США не надали жодних пояснень щодо походження документів.
Нагадаємо, що напередодні у Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон вже розпочав розслідування витоку документів.
Крім того, невдовзі у соціальних мережах з’явилися нові секретні документи, у яких детально описують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу та Китаю.
- У Сполучених Штатах вважають, що до витоку секретних американських військових документів щодо підготовки до весняного контрнаступу України причетна Росія.
- За даними української розвідки, серед нібито “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.