В Мін'юсті США закрили кримінальне провадження та відмовилися проводити розслідування щодо того, що ексрадник 45-го президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон в книзі мемуарів нібито розголошував секретну інформацію, яка могла б нашкодити національній безпеці.

Про це повідомляє американське видання CNBC.

Інформацію підтвердив адвокат Болтона.

В позові, поданому проти Болтона, позивач вимагав забрати в ексчиновника гроші, які він заробив з продажу книги.

Болтон працював з Трампом майже 17 місяців, після чого його звільнили.

“Закінчивши це провадження, жодним чином не покаравши посла Болтона або не обмеживши його надходження від книги, Міністерство юстиції мовчки визнало, що президент Трамп та його представники Білого дому діяли незаконно”, – зазначив адвокат Болтона Чарльз Купер.

Під “секретною інформацією” позивач мав на увазі інсайдерську інформацію про “непослідовний, розгорнутий процес прийняття рішень”. До цього Мін’юст безрезультатно домагався рішення суду, щоб не дати Болтону опублікувати книгу.

Міністерство юстиції за часів Трампа стверджувало, що книга містить секретну інформацію, яка може загрожувати національній безпеці.

Книга Джона Болтона називається “Кімната, де все сталося: мемуари з Білого дому”. Вона повинна з’явитися в продажу у вівторок, 23 червня. Вже зараз багато хто прогнозує, що мемуари стануть бестселером.

У книзі, зокрема, йдеться про те, що Дональд Трамп просив лідера Китаю Сі Цзіньпіна допомогти йому виграти вибори в листопаді 2020 року, щоб залишитися в кріслі глави держави. Крім того, в мемуарах йдеться, що Трамп не хотів надавати військову допомогу Україні і був проти санкцій щодо Росії.

Адміністрація Дональда Трампа вимагала через суд тимчасової заборони на публікацію, аргументуючи свою вимогу тим, що в мемуарах міститься секретна інформація, яка загрожує національній безпеці (і рукопис повинен пройти додаткову перевірку).

Незабаром після оприлюднення рішення суду Трамп знову звинуватив Болтона в розкритті секретної інформації.

“Джон Болтон, якого я повернув (у політику, – ред.) і дав йому шанс, коли його всі списали, порушив закон, видавши секретну інформацію (у великих обсягах). Він повинен заплатити за це дуже високу ціну, як це було з деякими до нього. Це ніколи не повинно повторитися!!!” – наголосив він у своєму Twitter.

Трамп також розцінив рішення суду як перемогу. За словами американського лідера, суддя вже не міг зупинити публікацію книги, яка надрукована і потрапила в ЗМІ, однак на засіданні були зроблені “сильні і переконливі” заяви про розголошення Болтоном секретної інформації.

Білий дім, у свою чергу, випустив окрему заяву, в якій говориться, що адміністрація “має намір змусити Болтона виконати подальші вимоги підписаних ним угод і гарантувати, щоб він не отримав прибутку від свого ганебного рішення поставити прагнення до грошей і слави вище своїх зобов’язань щодо захисту національної безпеки”.

Трамп звільнив Болтона з посади радника з нацбезпеки у вересні 2019 року через “незгоду з його судженнями”.